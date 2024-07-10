Курица по-римски со сладким перцем: рецепт вкусного и сочного второго блюда

Это блюдо легко готовиться и идеально подходит для неформального ужина с семьей или друзьями.

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Обычно для приготовления этого блюда используется целая курица , которую нужно разрезать на части и использовать целиком. Но можно и взять те части курицы, которые вам нравятся больше: ножки, грудку, или бедрышки. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Курица по-римски

Ингредиенты:

курица — 800 г;

красный перец – 1 штука;

желтый перец – 1 штука;

томатная мякоть — 90 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

оливковое масло;

чеснок;

белое сухое вино — 1/2 стакана;

соль, перец, свежий базилик.

Чтобы приготовить курицу с перцем в римском стиле, растопите сливочное масло с оливковым маслом и зубчиком чеснока в большой кастрюле. Когда чеснок подрумянится, добавьте кусочки курицы и слегка их обжарьте. Когда курица станет золотистой со всех сторон, добавьте белое вино и дайте алкоголю испариться.

Добавляем мякоть помидоров и томатную пасту. Хорошо перемешайте и продолжайте готовить на среднем или слабом огне.

Промойте и очистите перец, затем нарежьте его не слишком толстой соломкой и высыпьте в кастрюлю с курицей.

Добавьте нарезанный свежий базилик, приправить солью и небольшим количеством свежемолотого перца. Все хорошо перемешайте, затем накройте крышкой. И готовьте блюдо на очень слабом огне в течение 50 минут, время от времени помешивая, чтобы ингредиенты не прилипали ко дну кастрюли.

По прошествии необходимого времени курица станет очень нежной: переложите ее на сервировочное блюдо вместе с перцем и полейте соусом.

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