Курка по-римськи із солодким перцем: рецепт смачної та соковитої другої страви

Ця страва легко готується й ідеально підходить для неформальної вечері з сім'єю або друзями.

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Зазвичай для приготування цієї страви використовується ціла курка, яку потрібно розрізати на частини і використовувати цілком. Але можна і взяти ті частини курки, які вам подобаються більше: ніжки, грудку або стегенця. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Курка по-римськи

Інгредієнти:

курка — 800 г;

червоний перець — 1 штука;

жовтий перець — 1 штука;

томатна м'якоть — 90 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

вершкове масло — 30 г;

оливкова олія;

часник;

біле сухе вино — 1/2 склянки;

сіль, перець, свіжий базилік.

Щоб приготувати курку з перцем у римському стилі, розтопіть вершкове масло з оливковою олією і зубчиком часнику у великій каструлі. Коли часник підрум'яниться, додайте шматочки курки і злегка їх обсмажте. Коли курка стане золотистою з усіх боків, додайте біле вино і дайте алкоголю випаруватися.

Додаємо м'якоть помідорів і томатну пасту. Добре перемішайте і продовжуйте готувати на середньому або слабкому вогні.

Промийте й очистіть перець, потім наріжте його не надто товстою соломкою та висипте в каструлю з куркою.

Додайте нарізаний свіжий базилік, приправте сіллю і невеликою кількістю свіжомеленого перцю. Усе добре перемішайте, потім накрийте кришкою. І готуйте страву на дуже слабкому вогні протягом 50 хвилин, час від часу помішуючи, щоб інгредієнти не прилипали до дна каструлі.

Після необхідного часу курка стане дуже ніжною: перекладіть її на сервірувальне блюдо разом із перцем і полийте соусом.

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