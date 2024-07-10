Курка по-римськи із солодким перцем: рецепт смачної та соковитої другої страви
Ця страва легко готується й ідеально підходить для неформальної вечері з сім'єю або друзями.
Зазвичай для приготування цієї страви використовується ціла курка, яку потрібно розрізати на частини і використовувати цілком. Але можна і взяти ті частини курки, які вам подобаються більше: ніжки, грудку або стегенця. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Курка по-римськи
Інгредієнти:
- курка — 800 г;
- червоний перець — 1 штука;
- жовтий перець — 1 штука;
- томатна м'якоть — 90 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- оливкова олія;
- часник;
- біле сухе вино — 1/2 склянки;
- сіль, перець, свіжий базилік.
Щоб приготувати курку з перцем у римському стилі, розтопіть вершкове масло з оливковою олією і зубчиком часнику у великій каструлі. Коли часник підрум'яниться, додайте шматочки курки і злегка їх обсмажте. Коли курка стане золотистою з усіх боків, додайте біле вино і дайте алкоголю випаруватися.
Додаємо м'якоть помідорів і томатну пасту. Добре перемішайте і продовжуйте готувати на середньому або слабкому вогні.
Промийте й очистіть перець, потім наріжте його не надто товстою соломкою та висипте в каструлю з куркою.
Додайте нарізаний свіжий базилік, приправте сіллю і невеликою кількістю свіжомеленого перцю. Усе добре перемішайте, потім накрийте кришкою. І готуйте страву на дуже слабкому вогні протягом 50 хвилин, час від часу помішуючи, щоб інгредієнти не прилипали до дна каструлі.
Після необхідного часу курка стане дуже ніжною: перекладіть її на сервірувальне блюдо разом із перцем і полийте соусом.
Читайте також:
100 років салату "Цезар": як салат із ресторану Тіхуани став популярним у всьому світі
Курка з лимоном по-грецьки: рецепт смачної страви