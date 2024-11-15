Хрусткі зовні та ніжні всередині: як приготувати курячі крильця (відео)

Якщо любите закуску у вигляді курячих крилець, то вам точно варто спробувати цей рецепт.

Пряні, рум'яні, такі смачні, що неможливо зупинитися. Смажені, або запечені курячі крильця — швидкий і бюджетний рецепт та одна з найпопулярніших закусок у світі. М'ясо у крилець м'яке та ніжне, а після довгого маринування просто тане в роті. Існує безліч видів маринаду, в цьому є гірчиця і паприка. Гарнір особливо не потрібен, але рекомендують доповнити крильця салатом зі шпинату. Якщо у вас немає шпинату, візьміть будь-який салат на ваш смак. Рецептом поділилася кулінарний блогер Cosanzenele Gatesc.

Курячі крильця в пряному маринаді

Інгредієнти:

700 г курячих крилець;

чайна ложка паприки;

чайна ложка гострих спецій для крилець;

чайна ложка солодкої гірчиці;

чайна ложка спецій для шашлику;

ложка оливкової олії;

свіжа петрушка;

сіль і перець.

Для салату:

свіжий шпинат;

тертий пармезан;

ложка оливкової олії;

чайна ложка соку лайма (або лимонного соку);

сіль і перець.

Приправте крильця за смаком. Ми використовували сіль і перець, паприку, чайну ложку гірчиці та суміш приправ для гострих крил. Виберіть приправу на свій смак, або змішайте свою, використовуючи сушений часник, куркуму, коріандр, пажитник, імбир, кмин, гостру паприку, трохи кориці, гвоздики і мускатного горіха.

Але виходимо з того, що у вас готова суміш, додайте в неї гострий червоний мелений перець ложку олії та добре перемішайте. Покрийте нею курячі крильця, накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику мінімум на годину.

Після розкладіть крильця на деку, застеленому папером для випічки, і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте близько 40 хвилин (час запікання залежить від розміру крилець).

Якщо ви готуєте крильця на грилі, ви також можете додати чайну ложку суміші спецій для барбекю.

І приготуйте салат з листя шпинату, тертого пармезану і заправки з оливковою олією, соком лайма, сіллю і перцем. Наші крильця готові, залишилося тільки рясно посипати їх петрушкою і подати з салатом.

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