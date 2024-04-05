Як запекти курку, щоб вийшло смачно: секрети приготування

Запечена курка не здається складною стравою. Але є кілька секретів, щоб вона вийшла ідеально.

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Щоб ваша запечена курка вийшла смачною, не пересушеною і соковитою, варто дотримуватися цих порад і готувати її правильно. Тоді й любителі грудки та ніжок залишаться задоволені. Фокус розповість, як запікати курку правильно.

Перед тим як запікати курку цілком, упевніться, що всередині не залишилося залишків печінки та інших субпродуктів. Також за бажання можна відрізати кінчики крил, тому що вони точно підгорять. Відріжте шию, що виступає, або шкіру, що залишилася від неї. Виріжте залозу на гузці, або відріжте гузку. Мити тушку необов'язково. Але якщо помили — обсушіть паперовими рушниками.

Як підготувати для запікання

Найпростіший маринад — це сіль і чорний мелений перець. Змішайте їх і натріть птицю всередині та зовні. У такому вигляді вона може зберігатися в холодильнику до 72 годин. Якщо будете запікати того ж дня, то залиште поза холодильником хоча б на годину.

Можна маринувати курку в каррі, додати пропущений через прес часник. Всередину курки можна покласти цілі зубчики часнику, або розрізаний на кілька частин лимон, апельсин, яблуко чи айву, пучок петрушки чи чебрецю, гілочки розмарину чи шавлії, стручок гострого перцю.

Як запікати

Найпростіший спосіб розмістити курку — покласти її грудкою догори на деко з невисокими бортиками або у форму для запікання і готувати до готовності. Добре б підкласти під неї решітку, щоб курка не лежала в соках, що виділяються. Замість решітки можна використовувати цибулю, моркву, картоплю — так у вас одразу буде готовий гарнір.

Курка готова, коли з найтовстішої частини ніжок під час проколювання їх виделкою або кінчиком ножа витікає прозорий сік. Запікайте курку за 200 °С. Птицю вагою близько 2 кг готують 55-65 хвилин. Курчаті достатньо 40-45. Більшу птицю запікайте 1 годину на перші 1,8 кг ваги і по 8 хвилин на кожні додаткові 500 г.

Часто можна побачити на фото, що ніжки курці зв'язують. Це робиться, щоб вона стала компактнішою і запікалася рівномірніше.

Можна запікати курку в рукаві, фользі, пакеті з пергаменту. Тільки щоб потім вона підрум'янилася — дістаньте її з пакета.

Як отримати хрустку скоринку

Якщо курка зберігалася в холодильнику і не була натерта маринадом, промокніть її насухо паперовими рушниками і змастіть її олією. А ось майонезом змащувати не варто. Для термічної обробки він не призначений. Але можна змастити курку гірчицею. Це додасть пікантності.

Наколіть шкіру гострим тонким шампуром або довгою голкою, так жир буде краще витоплюватися.

Змащувати курку під час запікання соком, що виділяється, необов'язково, але можна починати це робити приблизно за 15-20 хвилин до закінчення приготування. І якщо хочете блискучу запечену шкірку, в цей самий час можна змащувати курку глазур'ю на основі меду, патоки, апельсинового джему, змішаного з водою, соком або соєвим соусом.

І секрети запікання окремих частин курки

Якщо будете запікати стегенця зі шкірою, то зріжте зайвий жир і наколіть шкіру шпажкою. Гомілки можна запекти в кисло-солодкій глазурі з меду, змішаного з яблучним оцтом або апельсиновим соком, розтопленим вершковим маслом і соєвим або вустерським соусом. Запікайте гомілки та стегенця близько 30 хвилин.

Крильця можна запекти так само, як гомілки, попередньо видаливши крайню фалангу.

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