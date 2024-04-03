Стейки зі свинини з сиром і помідорами: рецепт ситної м'ясної страви в духовці
Стейки можна подавати з будь-яким гарніром або як окрему повноцінну страву.
Апетитні стейки зі свинини з сиром і помідорами — страва для тих, хто не уявляє свого життя без м'яса. Вони виходять соковитими, ситними й ароматними. А як їх приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".
Стейки зі свинини з сиром і помідорами
Інгредієнти:
- свинина — 300 г;
- помідори — 1-2 шт;
- сир твердий — 80 г;
- майонезний соус — 2 ст. л;
- рослинна олія — 1 ст. л;
- сіль, аджика.
Спосіб приготування:
Свинину нарізати на плоскі шматки вздовж волокон, відбити і посолити. Потім стейки необхідно перекласти у форму для запікання, змащену олією, поперчити їх.
Майонез з'єднати з невеликою кількістю аджики та перемішати. Нанести майонезно-аджиковий соус поверх м'яса так, щоб поверхня була повністю покрита.
Помідори порізати кружальцями і викласти поверх стейків. Зверху посипати їх тертим твердим сирпом.
Відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікати приблизно 30 хвилин до рум'яної скоринки.
Подавати з будь-яким гарніром.
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