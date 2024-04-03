Стейки зі свинини з сиром і помідорами: рецепт ситної м'ясної страви в духовці

Стейки можна подавати з будь-яким гарніром або як окрему повноцінну страву.

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Апетитні стейки зі свинини з сиром і помідорами — страва для тих, хто не уявляє свого життя без м'яса. Вони виходять соковитими, ситними й ароматними. А як їх приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".

Стейки зі свинини з сиром і помідорами

Інгредієнти:

свинина — 300 г;

помідори — 1-2 шт;

сир твердий — 80 г;

майонезний соус — 2 ст. л;

рослинна олія — 1 ст. л;

сіль, аджика.

Спосіб приготування:

Свинину нарізати на плоскі шматки вздовж волокон, відбити і посолити. Потім стейки необхідно перекласти у форму для запікання, змащену олією, поперчити їх.

Майонез з'єднати з невеликою кількістю аджики та перемішати. Нанести майонезно-аджиковий соус поверх м'яса так, щоб поверхня була повністю покрита.

Помідори порізати кружальцями і викласти поверх стейків. Зверху посипати їх тертим твердим сирпом.

Відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікати приблизно 30 хвилин до рум'яної скоринки.

Подавати з будь-яким гарніром.

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