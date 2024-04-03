Стейки из свинины с сыром и помидорами: рецепт сытного мясного блюда в духовке

Стейки можно подавать с любым гарниром или как отдельное полноценное блюдо.

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Аппетитные стейки из свинины с сыром и помидорами – блюдо для тех, кто не представляет своей жизни без мяса. Они получаются сочными, сытными и ароматными. А как их приготовить, рассказали в блоге "Консервация и кулинария".

Стейки из свинины с сыром и помидорами

Ингредиенты:

свинина – 300 гр;

помидоры – 1-2 шт;

сыр твердый – 80 гр;

майонезный соус – 2 ст. л;

растительное масло – 1 ст. л;

соль, аджика.

Способ приготовления:

Свинину нарезать на плоские куски вдоль волокон, отбить и посолить. Затем стейки необходимо переложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом, поперчить их.

Майонез соединить с небольшим количеством аджики и перемешать. Нанести майонезно-аджичный соус поверх мяса так, чтобы поверхность была полностью покрыта.

Помидоры порезать кружочками и выложить поверх стейков. Сверху посыпать их тертым твердым сырпом.

Отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекать примерно 30 минут до румяной корочки.

Подавать с любым гарниром.

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