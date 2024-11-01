У Зеленского в Instagram появилась ссылка на костюм динозавра: детали курьеза (фото, видео)

Оказалось, что за ошибку отвечает SMM-менеджер украинского президента, которая искала для 4-летнего сына Матвея костюм к Хэллоуину. Даже во время войны мама хотела устроить своему ребенку праздник.

Related video

На странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Instagram появилась ссылка на покупку детского костюма динозавра, вместо трансляции церемонии встречи с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. В UNITED24Media поделились подробностями курьеза.

Как оказалось, это была случайно допущенная ошибка SMM-менеджера главы государства. Она перепутала ссылки, пока искала наряд к Хэллоуину для своего четырехлетнего сына Матвея.

Мальчик измеряет все в динозаврах и считает, что высота 20-этажного здания равна росту диплодока, а если он встретит человека старше 80 лет, то может поинтересоваться у него, помнит ли он динозавров.

"Эта милая SMM-ошибка лишь доказывает, что все мы, прежде всего, люди. Даже во время войны украинцы остаются родителями, которым нужно найти костюм на Хэллоуин для своих детей", — говорится в сообщении.

В результате эта история закончилась благополучно, ведь 4-летний Матвей получил свой костюм динозавра к празднику и на странице UNITED24Media можно увидеть счастливого ребенка в наряде к Хэллоуину.

Напомним, 31 октября сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден "укусил" троих детей в Белом доме на праздновании Хэллоуина. На вечеринку сотрудники администрации американского президента приходили не одни, а со своими детьми. Один из них был в костюме индейки и глава государства решил "укусить" младенца за ногу.