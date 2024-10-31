"Это не часть плана": Европа хочет вернуть часть украинцев домой, — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, есть украинцы, которые ждут завершения войны, чтобы вернуться назад. При этом миграционная политика будет включена во внутренний план действий Украины.

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Государства, которые приняли украинских беженцев, хотят часть из них вернуть обратно в Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья.

По его словам, часть украинских беженцев не устраиваются на работу в европейских странах. Правительства не хотят их обеспечивать.

"Это не часть плана, как вернуть украинцев. Но есть факты", — отметил Зеленский.

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Он отметил, что в той же Германии, где более миллиона украинцев, около 300 тысяч из них не работают. Они даже не предпринимают попытки трудоустроиться.

"И таких много людей по всей Европе. Первое — так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка, которые есть за рубежом на сегодня, исчезнут", — сказал Зеленский.

По словам президента, лидеры европейских государств рассчитывают только на свои сообщества. Они могут поддержать инициативы, которые отменяют выплаты украинским беженцам.

При этом, как сказал Зеленский, есть украинцы, которые ждут завершения войны, чтобы вернуться назад. При этом миграционная политика будет включена во внутренний план действий Украины.

"Со своей стороны мы будем усиливать и нашу политику за рубежом. Вскоре появляются специальные департаменты за рубежом, которые будут представлять "человеческий капитал"… Два таких департамента мы точно видим — в Польше и Германии, потому что большинство украинцев именно в этих двух государствах.", — сообщил Зеленский.

Также президент заявил, что идет работа над тем, чтобы Украина получила те российские деньги, которые сейчас заморожены в Европе. Они также помогут вернуть население, а также привлечь иностранцев.

"Все захотят зарабатывать на этих деньгах, это факт. Безусловно, когда эти бизнесы будут заходить сюда, мы будем говорить о нашем трудоустройстве. И такие рабочие места с конкурентной заработной платой в конкуренции с такими странами как наши соседи — это факт, все это будет", — сказал Зеленский.

Также Зеленский говорил, что Польша не передает Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО. Глава государства, комментируя ситуацию с истребителями, утверждает, что Варшава ищет причины, чтобы не давать Киеву боевые самолеты.