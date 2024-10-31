Деньги и технологии. Зачем Зеленский летал в Исландию и что удалось получить Украине

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Внезапно попалось несколько комментов от живых людей с порицанием президента за то, что он ездит по Исландиям вместо посещения Харькова и привлечения внимания к удару российских варваров по Госпрому.

Сначала подумал — боты. Нет, живые люди, правда, слегка политически травмированные. Ибо.

Встреча с лидерами нордиков — это самое то, что нужно в долгосрочной перспективе для защиты Харькова.

Много раз писал, что балты и скандинавы — главные выгодоприобретатели успехов украинской армии на харьковском и курском направлениях. Ибо там оперируют части Ленинградского военного округа РФ, возрожденного в марте 2024 года для противостояния на Балтике и в Арктике.

Обнуление частей ЛВО сейчас — это уменьшение поточных рисков и снижение стратегической опасности для НАТО во время грядущей схватки за Арктику.

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Но россияне учатся. В какой момент и чем конкретно не закончилась бы война, у россиян будут сотни тысяч людей, прошедших боевые действия. Наконец-то об этом начали говорить и на Западе, например, командующий сил НАТО генерал Каволи.

Поэтому балты и нордики заинтересованы в наличии силы, которая в долгосрочной перспективе сможет балансировать девиации россиян. Они не могут бесконечно инвестировать в свои компактные армии. А вот в украинскую армию — могут. И уже потихоньку это делают.

Балты небольшие, но политически активные. А у нордиков есть технологии и деньги. Так что углубление отношений с нордиками — это приоритет.

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