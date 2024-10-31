Гроші та технології. Навіщо Зеленський літав до Ісландії та що вдалося отримати Україні

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Раптово трапилося кілька коментів від живих людей із осудом президента за те, що він їздить по Ісландіях замість відвідин Харкова і привернення уваги до удару російських варварів по Держпрому.

Спочатку подумав — боти. Ні, живі люди, щоправда, злегка політично травмовані. Бо.

Зустріч із лідерами нордиків — це саме те, що потрібно в довгостроковій перспективі для захисту Харкова.

Багато разів писав, що балти і скандинави — головні вигодонабувачі успіхів української армії на харківському і курському напрямках. Бо там оперують частини Ленінградського військового округу РФ, відродженого в березні 2024 року для протистояння на Балтиці та в Арктиці.

Обнулення частин ЛВО зараз — це зменшення поточних ризиків і зниження стратегічної небезпеки для НАТО під час прийдешньої сутички за Арктику.

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Але росіяни вчаться. У який момент і чим конкретно не закінчилася б війна, у росіян будуть сотні тисяч людей, які пройшли бойові дії. Нарешті про це почали говорити і на Заході, наприклад, командувач сил НАТО генерал Каволі.

Тому балти і нордики зацікавлені в наявності сили, яка в довгостроковій перспективі зможе балансувати девіації росіян. Вони не можуть нескінченно інвестувати у свої компактні армії. А ось в українську армію — можуть. І вже потихеньку це роблять.

Балти невеликі, але політично активні. А у нордиків є технології та гроші. Тож поглиблення відносин із нордиками — це пріоритет.

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