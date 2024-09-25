Залишилося півтора місяця. Чому Росія б'є по містах України і що буде в листопаді
До виборів у США у Росії залишився тільки один аргумент: підвищувати інтенсивність атак по містах і градус звірств проти цивільних, вважає аналітик Олексій Копитько. Так ворог сподівається забезпечити собі кращі умови для кампанії 2025 року, хід якої закладатиметься в листопаді.
Удари бомбами по Харкову, удари бомбами по Запоріжжю, удари по Сумах, по Кривому Рогу, по Херсону, не кажучи вже про постійні атаки на міста на Донеччині, — це вкладається в канву, яку я зазначив три тижні тому. До виборів у США у Росії залишився тільки один аргумент: підвищувати інтенсивність атак по містах і градус звірств проти цивільних. Тому що Сили оборони України продовжують відбиватися, і зламати їх у ворога не виходить.
Тільки зсередини. З тилу.
На жаль, ефективної протиотрути цим ударам немає.
Учасники американських виборів показують, що глибоко втягуватися в українську ситуацію і робити її важливою частиною порядку денного вони не хочуть.
Достатніх технічних засобів до листопада точно не буде. Можуть бути заяви і точкові поліпшення. Хочу помилитися.Важливо
Тому: там, де виходить не ігнорувати сигнали тривоги — не ігноруйте. Поради щодо осені були навесні. Хто встиг відреагувати — той встиг. Зараз важливо не шарахатися.
Успіхи дальніх ударів по Росії всі бачили. Ефект від виносу арсеналів і складів із боєприпасами має проявитися через кілька тижнів після інцидентів (тобто — на початку жовтня). Якщо будуть ще такі ж успіхи — то і тиск по фронту може трохи знизитися.
Залишилося півтора місяця. Якщо у росіян не вийде зруйнувати фронт (навіть якщо будуть ще втрати територій) до виборів, вони не зможуть розіграти карту допомоги Україні як провалу Америки. І тональність розмов у листопаді буде не та, яку вони б хотіли. Саме в листопаді будуть усі реальні рішення щодо 2025 року і в США, і в Європі.
Доведеться терпіти.
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