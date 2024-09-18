Удар БПЛА по Торопцю позбавив росіян ракетного арсеналу: якими ще можуть бути наслідки для РФ

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Щодо вибухів на 107-му арсеналі ДРАУ у Тверській області.

Згідно з нині поширюваною інформацією у відкритих джерелах, на складах могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ і 82-мм міни.

Точно, скільки якого типу боєприпасів було на зберіганні, не зазначається і навряд чи така інформація з'явиться, а для багатьох сама цифра 30 тис. тонн ні про що не говорить. Постараюся роз'яснити, з урахуванням номенклатури, яка зберігалася на цьому арсеналі.

Якщо говорити про виключно 122-мм реактивні снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. З урахуванням частоти застосування РСЗВ у зоні БД — це запас на 10 місяців активних бойових дій або понад рік за середньої інтенсивності.

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Якщо говорити про виключно міни 82-мм, то це 10 мільйонів пострілів або, з урахуванням інтенсивності їхнього застосування в зоні БД, це запас на більш ніж півтора року активного застосування.

Повторюся, я вказав цю кількість не явною, а умовною, якби на складах були виключно такого типу боєприпаси. Упевнений, на арсеналі зберігалися й інші типи боєприпасів, 152-мм, 122-мм ствольної артилерії, згадуються навіть ЗУР.

Але масштаби втрат, навіть у змішаному типі БК, можете собі уявити. Ну і загасити ось це все, що детонує нон-стоп, буде не так просто. Думаю, вчинять як із нафтобазами, поки не згорить усе дотла, так і спостерігатимуть здалеку за розльотом БК.

Ну а загалом, атаку БПЛА було на відмінно відбито!

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