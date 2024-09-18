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Думки

Удар БПЛА по Торопцю позбавив росіян ракетного арсеналу: якими ще можуть бути наслідки для РФ

Ураження українським дроном арсеналу у Тверській області — винятково вдала операція. За оцінкою військового оглядача Олександра Коваленка, вона позбавила Росію запасу деяких снарядів на багато місяців бойових дій

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 5202
вибух, БПЛА, арсенал
Фото: Скриншот | Вибух арсеналу у Тверській області
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Щодо вибухів на 107-му арсеналі ДРАУ у Тверській області.

Згідно з нині поширюваною інформацією у відкритих джерелах, на складах могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ і 82-мм міни.

Точно, скільки якого типу боєприпасів було на зберіганні, не зазначається і навряд чи така інформація з'явиться, а для багатьох сама цифра 30 тис. тонн ні про що не говорить. Постараюся роз'яснити, з урахуванням номенклатури, яка зберігалася на цьому арсеналі.

Якщо говорити про виключно 122-мм реактивні снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. З урахуванням частоти застосування РСЗВ у зоні БД — це запас на 10 місяців активних бойових дій або понад рік за середньої інтенсивності.

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Якщо говорити про виключно міни 82-мм, то це 10 мільйонів пострілів або, з урахуванням інтенсивності їхнього застосування в зоні БД, це запас на більш ніж півтора року активного застосування.

Повторюся, я вказав цю кількість не явною, а умовною, якби на складах були виключно такого типу боєприпаси. Упевнений, на арсеналі зберігалися й інші типи боєприпасів, 152-мм, 122-мм ствольної артилерії, згадуються навіть ЗУР.

Але масштаби втрат, навіть у змішаному типі БК, можете собі уявити. Ну і загасити ось це все, що детонує нон-стоп, буде не так просто. Думаю, вчинять як із нафтобазами, поки не згорить усе дотла, так і спостерігатимуть здалеку за розльотом БК.

Ну а загалом, атаку БПЛА було на відмінно відбито!

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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