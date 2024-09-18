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Удар БПЛА по Торопцу лишил россиян ракетного арсенала: какими еще могут быть последствия для РФ

Поражение украинским дроном арсенала в Тверской области — исключительно удачная операция. По оценке военного обозревателя Александра Коваленко, она лишила Россию запаса по некоторым снарядам на многие месяцы боевых действия

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 2493
взрыв, БПЛА, арсенал
Фото: Скриншот | Взрыв арсенала в Тверской области
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Относительно взрывов на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области.

Согласно сейчас пульсирующей информации в открытых источниках, на складах могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мин.

Точно, сколько какого типа боеприпасов было на хранении, не указывается и вряд ли такая информация появится, а для многих сама цифра 30 тыс тонн ни о чем не говорит. Постараюсь разъяснить, с учетом номенклатуры, которая хранилась на этом арсенале.

Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учетом частоты применения РСЗО в зоне БД — это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности.

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Если говорить исключительно о минах 82-мм, то это 10 миллионов выстрелов или, с учетом интенсивности их применения в зоне БД, это запас на более чем полтора года активного применения.

Повторюсь, я указал это количество не явным, а условным, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы. Уверен, в арсенале хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.

Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это все детонирующее нон-стоп будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК.

Ну а в целом, атака БПЛА была на отлично отражена!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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