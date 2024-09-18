Удар БПЛА по Торопцу лишил россиян ракетного арсенала: какими еще могут быть последствия для РФ
Поражение украинским дроном арсенала в Тверской области — исключительно удачная операция. По оценке военного обозревателя Александра Коваленко, она лишила Россию запаса по некоторым снарядам на многие месяцы боевых действия
Относительно взрывов на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области.
Согласно сейчас пульсирующей информации в открытых источниках, на складах могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мин.
Точно, сколько какого типа боеприпасов было на хранении, не указывается и вряд ли такая информация появится, а для многих сама цифра 30 тыс тонн ни о чем не говорит. Постараюсь разъяснить, с учетом номенклатуры, которая хранилась на этом арсенале.
Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учетом частоты применения РСЗО в зоне БД — это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности.
Если говорить исключительно о минах 82-мм, то это 10 миллионов выстрелов или, с учетом интенсивности их применения в зоне БД, это запас на более чем полтора года активного применения.
Повторюсь, я указал это количество не явным, а условным, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы. Уверен, в арсенале хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.
Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это все детонирующее нон-стоп будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК.
Ну а в целом, атака БПЛА была на отлично отражена!
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