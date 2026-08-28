Образование из укрытий: что нужно сделать с украинскими школами в обстановке постоянных тревог

Россия наращивает террор гражданских днем. Эти военные преступления россияне уже никак не поясняют и не оправдывают. Уже никого не "освобождают" и не "спасают". Просто лупят во все живое для устрашения. Видимо, превентивно боятся очередного "вторжения на 8 марта". Других объяснений нет.

Но с ними ясно. Не хватает ясности вот в чем.

В следующий вторник начинается учебный год.

В прифронтовой зоне режим уже более-менее сложился. А в тех регионах, где основной угрозой долго были ночные ракеты и "шахеды", а днем — блуждающий МиГ-31, объективно потребуются корректировки в связи с увеличением числа реактивных дронов и "бандеролей".

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Например, вчера в Киеве с 8:00 до 13:00 было 4 тревоги, которые длились суммарно 3,5 часа. Это значит, что школьники просидят в подвалах ("укрытиях"), где невозможно организовать учебный процесс. Равно как и первокурсники, которых настраивают учиться оффлайн. День полностью выпадает.

Хотелось бы услышать какую-то позицию МОН.

Во-первых, если есть амбиция как-то восполнить предсказуемые пробелы в учебе, то надо на упреждение максимально избавить учителей от всякой бюрократической нагрузки. Отменить миллиард заданий, планов, табличек, отчетов, которые и в мирное время были неадекватными, а сейчас — просто откровенная дуристика. Тогда будут силы и время для страховочных уроков и консультаций.

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Львиную долю "заходов" школы проводят на бумаге, чиновники от образования это прекрасно знают, и разумно закрывают на это глаза. Так почему не снести это все? Оставив на усмотрение школ только реально живые мероприятия. Единственная причина — кто-то в вертикали МОН перестанет ощущать собственную значимость. Ну, давайте придумаем этим людям какое-то другое развлечение.

Во-вторых, учеба оффлайн в столице и еще примерно в 10 областных центрах, не входящих в прифронтовую зону, с высокой вероятностью превращается в безвыигрышную лотерею безотносительно отопительного сезона/наличия света. Тут напрашивается максимальная автономия школ в принятии решений. Надо бы им сразу дать такую возможность.

Реальность прошлого года такова: ребенок, готовясь идти в школу на 8:00–8:30, сначала в собранном виде сидит у двери, дожидаясь окончания тревоги, потом прибегает в школу, чтобы просидеть 2–3 урока из 6 в подвале. А если тревога начинается под конец уроков, надо еще найти формальный способ извлечь свое чадо, дабы оно не оголодало и добралось домой. Ведь так же было? А если так будет 3+ раз в неделю, что сейчас технически элементарно организовать, это за гранью разумного.

Т.е. базово, если это не подземная школа с приемлемым учебным процессом, нужно закладывать онлайн. Возможно, раз в какое-то время собирать детей оффлайн, чтоб они совсем не одичали. Но, опять же, исходя из реальной ситуации в школе.

Очевидно, что приоритет — безопасность детей и учителей, это не обсуждается. Но явно придется еще больше жертвовать стройностью учебного процесса. Это предсказуемо уже сейчас. Значит, и решения надо принять сейчас, а не после 2–3 месяцев мучений, когда люди органично хлынут в онлайн-школы с минимумом формальных требований.

Хорошие учителя, которые не утратили навык работать с толпой живых детей оффлайн — на вес золота. Вменяемые директора школ — точно так же. Если государство/громады не в состоянии подкрепить их деньгами, надо хотя бы максимально упростить им жизнь.

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