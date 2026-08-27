5 000 грн не хватит: сколько на самом деле стоит подготовить ребенка к школе — полный список

Государственный "Школьный набор" в размере 5 000 грн почти полностью покрывает расходы на канцелярские принадлежности и рюкзак, но родителям всё равно придётся потратить ещё около 8 тыс. грн, чтобы собрать ребёнка в первый класс. Фокус подсчитал бюджет на подготовку первоклассника к школе.

Подготовить ребенка к школе в 2026 году обойдется более чем в 13 000 грн. Может быть и дороже — до 20 000 грн. Но мы подсчитали среднюю сумму расходов. Наибольшие статьи расходов — школьная одежда и обувь, рюкзак и спортивное снаряжение.

"Школьный набор": как оформить и на что хватит этих средств

Государственная выплата в рамках программы "Школьный набор" в размере 5 000 грн снизит финансовую нагрузку на родителей, но полностью не покроет расходы на подготовку первоклассника.

Напомним, как оформить выплату и что нужно учесть. Прежде всего, это следует сделать онлайн через приложение "Дия". Если такой возможности нет, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Відео дня

Единовременное пособие родители получают исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования.

На что можно потратить 5 000 грн из "Школьного набора"

Эти государственные средства можно использовать для:

приобретение книг,

канцелярских товаров,

школьной одежды, обуви,

принадлежностей.

Срок использования — 12 месяцев со дня зачисления средств на счет.

Отметим, что снять наличные с карты "Пакет школьника" нельзя. Эта помощь имеет особый режим использования.

Фокус подсчитал, во сколько обойдётся базовый набор для мальчика и девочки перед началом учебного года. Так хватит ли денег из "Школьного набора"? Читайте далее.

Бюджет на школьные расходы для мальчика и девочки — одежда и обувь Фото: Фокус

Сколько стоит подготовить мальчика к первому классу

По средним подсчетам, на школьную одежду и обувь для мальчика нужно заложить около 5 100 грн.

В этот набор входят:

туфли — 1 800 грн;

пиджак или жакет — 1 400 грн;

школьные брюки — 1 000 грн;

рубашка или вышиванка — 750 грн;

галстук или бабочка — 150 грн.

Еще 4 275 грн уйдет на школьные принадлежности. Самой дорогой покупкой в этой категории является ортопедический рюкзак. Школьный рюкзак в среднем стоит 2 500 грн.

Важно

Дешевле не будет: НБУ предупредил о ценах до конца 2026 года

Получается, что один только рюкзак отнимает почти пятую часть всего бюджета на подготовку мальчика к школе.

На дополнительные вещи (спортивный костюм, кроссовки, сумку для сменной обуви, ланчбокс, бутылку для воды и носки) потребуется ещё 3 570 грн. Таким образом, в целом полная корзина первоклассника для мальчика составляет 12 945 грн.

Сколько стоит собрать девочку к школе

Подготовка девочки к первому классу обойдется немного дороже. По подсчетам Фокуса, бюджет на подготовку к школе составляет 13 045 грн.

На школьную одежду и обувь нужно потратить около 5 200 грн:

туфли или лоферы — 1 800 грн;

блейзер или пиджак — 1 400 грн;

юбка или сарафан — 900 грн;

блузка или вышиванка — 850 грн;

ленты, заколки или шпильки — 250 грн.

Расходы на канцелярские принадлежности и рюкзак остаются прежними — 4 275 грн. Еще 3 570 грн потребуется на спортивную одежду, кроссовки и другие необходимые вещи.

Полная корзина первоклассника 2026 года Фото: Фокус

Отметим, что государственная выплата в размере 5 000 грн практически полностью покрывает расходы на школьные принадлежности.

Базовый набор канцелярских принадлежностей вместе с ортопедическим рюкзаком стоит 4 275 грн. То есть после таких покупок у родителей остаётся ещё 725 грн. Однако на одежду, обувь, спортивный костюм и другие необходимые вещи придётся тратить собственные средства.

Реальная стоимость подготовки первоклассника к школе в 2026 году составляет около 13 тыс. грн, и даже после получения "Школьного набора" семье необходимо найти еще примерно 8 тыс. грн

Если вычесть государственную помощь из стоимости полной корзины, родителям нужно будет доплатить:

7 945 грн — за подготовку мальчика;

8 045 грн — за подготовку девочки.

Расходы до 1 сентября — бюджет для мальчика и девочки, которые идут в 1-й класс Фото: Фокус

Что больше всего бьёт по карману родителей первоклассников

По наблюдениям "Фокуса", самой крупной статьей расходов родителей, готовящих детей к школе в 2026 году, являются не тетради, ручки или краски, а вещи, без которых ребенку сложно обойтись в повседневной школьной жизни.

В среднем на три крупнейшие покупки (рюкзак, обувь и спортивную одежду) придется потратить от 5,5 тыс. грн. Это более 40 % стоимости всей корзины первоклассника.

В то же время школьные принадлежности без рюкзака обходятся относительно недорого. Именно поэтому выделенные государством 5 000 грн могут существенно помочь в начале учебного года, но не освобождают родителей от необходимости самостоятельно оплачивать большую часть расходов на подготовку ребенка к школе.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал, где можно купить школьные принадлежности для детей к 1 сентября.