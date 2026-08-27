5 000 грн не хватит: сколько на самом деле стоит подготовить ребенка к школе — полный список
Государственный "Школьный набор" в размере 5 000 грн почти полностью покрывает расходы на канцелярские принадлежности и рюкзак, но родителям всё равно придётся потратить ещё около 8 тыс. грн, чтобы собрать ребёнка в первый класс. Фокус подсчитал бюджет на подготовку первоклассника к школе.
Подготовить ребенка к школе в 2026 году обойдется более чем в 13 000 грн. Может быть и дороже — до 20 000 грн. Но мы подсчитали среднюю сумму расходов. Наибольшие статьи расходов — школьная одежда и обувь, рюкзак и спортивное снаряжение.
"Школьный набор": как оформить и на что хватит этих средств
Государственная выплата в рамках программы "Школьный набор" в размере 5 000 грн снизит финансовую нагрузку на родителей, но полностью не покроет расходы на подготовку первоклассника.
Напомним, как оформить выплату и что нужно учесть. Прежде всего, это следует сделать онлайн через приложение "Дия". Если такой возможности нет, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Единовременное пособие родители получают исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования.
На что можно потратить 5 000 грн из "Школьного набора"
Эти государственные средства можно использовать для:
- приобретение книг,
- канцелярских товаров,
- школьной одежды, обуви,
- принадлежностей.
Срок использования — 12 месяцев со дня зачисления средств на счет.
Отметим, что снять наличные с карты "Пакет школьника" нельзя. Эта помощь имеет особый режим использования.
Фокус подсчитал, во сколько обойдётся базовый набор для мальчика и девочки перед началом учебного года. Так хватит ли денег из "Школьного набора"? Читайте далее.
Сколько стоит подготовить мальчика к первому классу
По средним подсчетам, на школьную одежду и обувь для мальчика нужно заложить около 5 100 грн.
В этот набор входят:
- туфли — 1 800 грн;
- пиджак или жакет — 1 400 грн;
- школьные брюки — 1 000 грн;
- рубашка или вышиванка — 750 грн;
- галстук или бабочка — 150 грн.
Еще 4 275 грн уйдет на школьные принадлежности. Самой дорогой покупкой в этой категории является ортопедический рюкзак. Школьный рюкзак в среднем стоит 2 500 грн.Важно
Получается, что один только рюкзак отнимает почти пятую часть всего бюджета на подготовку мальчика к школе.
На дополнительные вещи (спортивный костюм, кроссовки, сумку для сменной обуви, ланчбокс, бутылку для воды и носки) потребуется ещё 3 570 грн. Таким образом, в целом полная корзина первоклассника для мальчика составляет 12 945 грн.
Сколько стоит собрать девочку к школе
Подготовка девочки к первому классу обойдется немного дороже. По подсчетам Фокуса, бюджет на подготовку к школе составляет 13 045 грн.
На школьную одежду и обувь нужно потратить около 5 200 грн:
- туфли или лоферы — 1 800 грн;
- блейзер или пиджак — 1 400 грн;
- юбка или сарафан — 900 грн;
- блузка или вышиванка — 850 грн;
- ленты, заколки или шпильки — 250 грн.
Расходы на канцелярские принадлежности и рюкзак остаются прежними — 4 275 грн. Еще 3 570 грн потребуется на спортивную одежду, кроссовки и другие необходимые вещи.
Отметим, что государственная выплата в размере 5 000 грн практически полностью покрывает расходы на школьные принадлежности.
Базовый набор канцелярских принадлежностей вместе с ортопедическим рюкзаком стоит 4 275 грн. То есть после таких покупок у родителей остаётся ещё 725 грн. Однако на одежду, обувь, спортивный костюм и другие необходимые вещи придётся тратить собственные средства.
Реальная стоимость подготовки первоклассника к школе в 2026 году составляет около 13 тыс. грн, и даже после получения "Школьного набора" семье необходимо найти еще примерно 8 тыс. грн
Если вычесть государственную помощь из стоимости полной корзины, родителям нужно будет доплатить:
- 7 945 грн — за подготовку мальчика;
- 8 045 грн — за подготовку девочки.
Что больше всего бьёт по карману родителей первоклассников
По наблюдениям "Фокуса", самой крупной статьей расходов родителей, готовящих детей к школе в 2026 году, являются не тетради, ручки или краски, а вещи, без которых ребенку сложно обойтись в повседневной школьной жизни.
В среднем на три крупнейшие покупки (рюкзак, обувь и спортивную одежду) придется потратить от 5,5 тыс. грн. Это более 40 % стоимости всей корзины первоклассника.
В то же время школьные принадлежности без рюкзака обходятся относительно недорого. Именно поэтому выделенные государством 5 000 грн могут существенно помочь в начале учебного года, но не освобождают родителей от необходимости самостоятельно оплачивать большую часть расходов на подготовку ребенка к школе.
Напомним, ранее "Фокус" сообщал, где можно купить школьные принадлежности для детей к 1 сентября.