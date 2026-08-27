5 000 грн не вистачить: скільки реально коштує зібрати дитину до школи — повний список

Державний "Пакунок школяра" у розмірі 5 000 грн майже повністю покриває канцелярію та рюкзак, але батькам усе одно доведеться витратити ще приблизно 8 тис. грн, щоби зібрати дитину до першого класу. Фокус підрахував бюджет на підготовку першокласника до школи.

Зібрати дитину до школи 2026 року коштує понад 13 000 грн. Може бути і дорожче, до 20 000 грн. Але ми підрахували середній чек. Найбільшими статтями витрат стають шкільний одяг і взуття, рюкзак та спортивне спорядження.

"Пакунок школяра": як оформити і на що вистачить цих коштів

Державна виплата за програмою "Пакунок школяра" у розмірі 5 000 грн зменшить фінансове навантаження на батьків, але повністю витрати на підготовку першокласника не покриє.

Нагадаємо як оформити виплату та що потрібно врахувати. Передусім слід це зробити онлайн, через додаток "Дія". Якщо такої можливості немає, тоді необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Одноразову допомогу батьки отримують виключно у безготівковій формі на рахунок зі спеціальним режимом використання.

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На що можна витратити 5 000 грн "Пакунку школяра"

Ці державні кошти можна використовувати для:

придбання книг,

канцелярських товарів,

шкільного одягу, взуття,

приладдя.

Термін використання — 12 місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

Зауважимо, що зняти готівку з картки "Пакунок школяра" не можна. Ця допомога має спеціальний режим використання.

Фокус підрахував, скільки коштує базовий набір для хлопчика та дівчинки перед початком навчального року. Тож, чи вистачить грошей з "Пакунку школяра", читайте далі.

Бюджет до школи для хлопчика і дівчинки — одяг і взуття Фото: Фокус

Скільки коштує зібрати хлопчика до першого класу

За середніми підрахунками, на шкільний одяг і взуття для хлопчика потрібно передбачити приблизно 5 100 грн.

До такого набору входять:

туфлі — 1 800 грн;

піджак або жакет — 1 400 грн;

шкільні штани — 1 000 грн;

сорочка або вишиванка — 750 грн;

краватка чи метелик — 150 грн.

Ще 4 275 грн коштуватиме шкільне приладдя. Найдорожчою покупкою у цій категорії є ортопедичний наплічник. Шкільний рюкзак в середньому вартує 2 500 грн.

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Виходить, лише рюкзак забирає майже п'яту частину всього бюджету на підготовку хлопчика до школи.

На додаткові речі (спортивний костюм, кросівки, сумку для змінного взуття, ланчбокс, пляшку для води та шкарпетки) потрібно ще 3 570 грн. Тож загалом, повний кошик першокласника для хлопчика становить 12 945 грн.

Скільки коштує зібрати до школи дівчинку

Підготовка дівчинки до першого класу коштуватиме трохи дорожче. За підрахунками Фокусу, бюджет до школи становить 13 045 грн.

На шкільний одяг і взуття потрібно витратити приблизно 5 200 грн:

туфлі або лофери — 1 800 грн;

блейзер чи піджак — 1 400 грн;

спідниця або сарафан — 900 грн;

блузка чи вишиванка — 850 грн;

стрічки, заколки або шпильки — 250 грн.

Витрати на канцелярію та наплічник залишаються такими самими — 4 275 грн. Ще 3 570 грн потрібно на спортивний одяг, кросівки та інші необхідні речі.

Повний кошик першокласника 2026 року Фото: Фокус

Зазначимо, що державна виплата у розмірі 5 000 грн практично повністю покриває витрати на шкільне приладдя.

Базовий набір канцелярії разом із ортопедичним наплічником коштує 4 275 грн. Тобто після таких покупок у батьків залишається ще 725 грн. Однак на одяг, взуття, спортивний костюм та інші необхідні речі доведеться витрачати власні кошти.

Реальна вартість підготовки першокласника до школи у 2026 році становить орієнтовно 13 тис. грн, а навіть після отримання "Пакунка школяра" сім'ї потрібно знайти ще приблизно 8 тис. грн

Якщо відняти державну допомогу від вартості повного кошика, батькам потрібно буде доплатити:

7 945 грн — за підготовку хлопчика;

8 045 грн — за підготовку дівчинки.

Витрати до 1 вересня — бюджет на хлопчика і дівчинку, які йдуть до 1 класу Фото: Фокус

Що найбільше б'є по кишені батьків першокласників

За спостереженнями Фокусу, найбільша стаття витрат батьків, які збирають дітей до школи 2026 року, це не зошити, ручки чи фарби, а речі, без яких дитині складно обійтися в повсякденному шкільному житті.

У середньому на три найбільші покупки (наплічник, взуття та спортивний одят) доведеться витратити від 5,5 тис. грн. Це понад 40% вартості всього кошика першокласника.

Водночас канцелярія без рюкзака коштує відносно недорого. Саме тому державні 5 000 грн можуть суттєво допомогти на старті навчального року, але не звільняють батьків від необхідності самостійно фінансувати більшу частину підготовки дитини до школи.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, де купити шкільне приладдя для дітей до 1 вересня.