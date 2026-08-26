Дешевше не буде: НБУ попередив про ціни до кінця 2026 року

Ціни в Україні до кінця 2026 року можуть зрости ще відчутніше.

Національний банк України очікує, що інфляція прискориться до 10%, після чого почне поступово сповільнюватися. Водночас уже зараз темпи здорожчання суттєво відрізняються залежно від регіону. Про те, чого чекати українцям від цін, зарплат та інфляції, НБУ розповів в оновленому економічному прогнозі, що оприлюднив 25 серпня.

Зростання цін не припиниться

За останні 12 місяців споживчі ціни в Україні зросли на 7,7%. Навесні та на початку літа інфляцію частково стримувала поява нового врожаю овочів і фруктів. Однак цей ефект виявився тимчасовим.

"НБУ очікує, що під впливом цих чинників інфляція пришвидшиться до 10% наприкінці року", — йдеться у прогнозі регулятора.

Відео дня

Важливо

Аномальна спека вдарила по врожаю: восени ціни на популярний продукт злетять на 30%

На ціни одночасно впливають кілька факторів. Зокрема, здорожчання електроенергії через російські атаки, високі ціни на паливо, зростання витрат підприємств, а також підвищення зарплат.

Додатковою причиною зростання цін в Україні є послаблення гривні, яке спостерігалося на початку року, та активний споживчий попит на тлі високих бюджетних витрат.

У Києві ціни зросли найбільше

Тим часом регіональна статистика Державної служби статистики показує, що подорожчання в Україні відбувається нерівномірно.

У липні 2026 року споживчі ціни загалом по країні зросли на 0,3% порівняно з червнем.

Інфляція в регіонах Фото: Держстат

Найбільше зростання цін зафіксували:

Київ — 1,1%;

Волинська область — 1%;

Миколаївська область — 1%.

Водночас у деяких регіонах ціни знижувалися. Зокрема, у Житомирській області вони впали на 0,3%, а у Кіровоградській та Херсонській — на 0,2%.

Економіст, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на ситуацію у столиці.

"Найбільше зростання інфляції в Києві — +1,1% через підвищення тарифів на проїзд", — прокоментував Шевчишин.

Зазначимо, що загальний показник інфляції не означає однакового здорожчання для всіх українців. На ситуацію в конкретному регіоні можуть впливати місцеві тарифи, вартість послуг, продуктів та інші фактори.

Зарплати зростають — і це теж тисне на ціни

Ще один фактор, який може підтримувати інфляцію, — дефіцит працівників.

Через війну та міграцію підприємства продовжують відчувати нестачу кадрів. Особливо складно бізнесу знаходити фахівців робітничих спеціальностей. Тому роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб залучати та утримувати працівників.

За прогнозом НБУ, цьогоріч реальні зарплати в Україні зростуть на понад 12%. Торік їхнє зростання становило близько 7%.

Для українців це означає збільшення купівельної спроможності. Але водночас вищі доходи підтримують попит на товари та послуги, а отже можуть створювати додатковий інфляційний тиск.

"Зростання зарплат підтримує купівельну спроможність громадян і споживчий попит загалом. Однак зворотним боком такого швидкого підвищення зарплат є також додатковий тиск на ціни", — пояснює НБУ.

Коли ціни зупиняться

Попри прогнозоване прискорення інфляції у 2026 році, НБУ очікує її поступового зниження в наступні роки.

Прогноз регулятора наступний:

2026 рік — 10%;

2027 рік — 6,9%;

2028 рік — 5%.

Тобто найближчим часом загального падіння цін НБУ не прогнозує. Йдеться саме про уповільнення темпів їхнього зростання. А наступного року ситуація взагалі має покращитися завдяки поступовому скороченню бюджетних витрат, відновленню енергетики та збільшенню врожаїв.

"Інфляція почне знижуватися з наступного року і досягне цілі 5% у 2028 році", — прогнозує НБУ.

Що буде з цінами на продукти

Вартість продуктів значною мірою залежатиме від врожаїв. Саме надходження нового врожаю навесні та на початку літа вже допомогло стримати подорожчання овочів і фруктів. НБУ очікує, що подальше нарощування врожаїв також стримуватиме продовольчу інфляцію.

Важливо

Дизель на АЗС: світовий ринок і атаки РФ можуть змінити ціни

Однак на кінцеву ціну продуктів впливатимуть не лише врожаї. Важливими залишатимуться вартість електроенергії, пального, логістики та праці.

Чи варто чекати падіння цін

Поки що підстав розраховувати на масштабне здешевлення товарів і послуг немає. Прогноз НБУ передбачає, що до кінця 2026 року інфляція може прискоритися до 10%. Водночас 2027 року темпи зростання цін мають знизитися до 6,9%, а 2028-го — до цільових 5%.

Нагадаємо, долар в Україні знову пішов угору.

Також раніше йшлося, що асортимент українських супермаркетів може змінитися, адже Росія невпинно б'є по логістичних складах.