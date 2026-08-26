Дешевле не будет: НБУ предупредил о ценах до конца 2026 года

Цены в Украине к концу 2026 года могут вырасти ещё больше.

Национальный банк Украины ожидает, что инфляция ускорится до 10 %, после чего начнёт постепенно замедляться. В то же время уже сейчас темпы роста цен существенно различаются в зависимости от региона. О том, чего украинцам следует ожидать в отношении цен, зарплат и инфляции, НБУ рассказал в обновленном экономическом прогнозе, обнародованном 25 августа.

Рост цен не прекратится

За последние 12 месяцев потребительские цены в Украине выросли на 7,7%. Весной и в начале лета инфляцию частично сдерживало появление нового урожая овощей и фруктов. Однако этот эффект оказался временным.

"НБУ ожидает, что под влиянием этих факторов инфляция ускорится до 10 % к концу года", — говорится в прогнозе регулятора.

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На цены одновременно влияют несколько факторов. В частности, подорожание электроэнергии из-за российских атак, высокие цены на топливо, рост затрат предприятий, а также повышение зарплат.

Еще одной причиной роста цен в Украине является ослабление гривны, наблюдавшееся в начале года, а также активный потребительский спрос на фоне высоких бюджетных расходов.

В Киеве цены выросли больше всего

Между тем региональная статистика Государственной службы статистики показывает, что рост цен в Украине происходит неравномерно.

В июле 2026 года потребительские цены в целом по стране выросли на 0,3 % по сравнению с июнем.

Инфляция в регионах Фото: Госстат

Наибольший рост цен зафиксировали:

Киев — 1,1 %;

Волынская область — 1%;

Николаевская область — 1%.

В то же время в некоторых регионах цены снижались. В частности, в Житомирской области они упали на 0,3%, а в Кировоградской и Херсонской — на 0,2%.

Экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на ситуацию в столице.

"Наибольший рост инфляции наблюдается в Киеве — +1,1% из-за повышения тарифов на проезд", — прокомментировал Шевчишин.

Отметим, что общий показатель инфляции не означает одинакового удорожания для всех украинцев. На ситуацию в конкретном регионе могут влиять местные тарифы, стоимость услуг, продуктов и другие факторы.

Зарплаты растут — и это тоже оказывает давление на цены

Еще один фактор, который может способствовать росту инфляции, — нехватка работников.

Из-за войны и миграции предприятия по-прежнему испытывают нехватку кадров. Бизнесу особенно сложно находить специалистов рабочих специальностей. Поэтому работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников.

Согласно прогнозу НБУ, в этом году реальные зарплаты в Украине вырастут более чем на 12 %. В прошлом году их рост составил около 7 %.

Для украинцев это означает рост покупательной способности. Но в то же время более высокие доходы поддерживают спрос на товары и услуги, а значит, могут создавать дополнительное инфляционное давление.

"Рост зарплат поддерживает покупательную способность граждан и потребительский спрос в целом. Однако обратной стороной такого быстрого повышения зарплат является также дополнительное давление на цены", — поясняет НБУ.

Когда цены перестанут расти

Несмотря на прогнозируемое ускорение инфляции в 2026 году, НБУ ожидает её постепенного снижения в последующие годы.

Прогноз регулирующего органа следующий:

2026 год — 10 %;

2027 год — 6,9%;

2028 год — 5%.

То есть в ближайшее время НБУ не прогнозирует общего падения цен. Речь идет именно о замедлении темпов их роста. А в следующем году ситуация должна улучшиться благодаря постепенному сокращению бюджетных расходов, восстановлению энергетики и увеличению урожаев.

"Инфляция начнёт снижаться со следующего года и достигнет целевого показателя в 5 % в 2028 году", — прогнозирует НБУ.

Что будет с ценами на продукты

Стоимость продуктов в значительной степени будет зависеть от урожаев. Именно поступление нового урожая весной и в начале лета уже помогло сдержать рост цен на овощи и фрукты. НБУ ожидает, что дальнейшее увеличение урожаев также будет сдерживать продовольственную инфляцию.

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Однако на конечную цену продуктов будут влиять не только урожаи. Важную роль по-прежнему будут играть стоимость электроэнергии, топлива, логистики и труда.

Стоит ли ожидать падения цен

Пока нет оснований рассчитывать на значительное удешевление товаров и услуг. Прогноз НБУ предполагает, что к концу 2026 года инфляция может ускориться до 10%. В то же время в 2027 году темпы роста цен должны снизиться до 6,9%, а в 2028-м — до целевых 5%.

Напомним, что курс доллара в Украине снова пошел вверх.

Кроме того, ранее сообщалось, что ассортимент украинских супермаркетов может измениться, поскольку Россия непрерывно наносит удары по логистическим складам.