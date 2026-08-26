Доллар пошел вверх: что происходит с курсом валют (Обновлено)
26 августа гривна ослабла по отношению к доллару на валютном рынке. Американская валюта подорожала, тогда как евро, напротив, несколько подешевел.
Доллар продолжил укрепляться на валютном рынке. Средний коммерческий курс американской валюты вырос, в то время как евро и польский злотый несколько подешевели. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".
В среду курс доллара на данный момент составляет:
- 44 424 грн — покупка в банках;
- 44 902 грн — продажа в банках;
- 44,7248 грн — средний коммерческий курс.
По последним данным, средний коммерческий курс доллара вырос на 0,023 грн.
Евро, напротив, подешевел. Его средний коммерческий курс составляет 52,0419 грн, что на 0,050 грн меньше.
А польский злотый подорожал на 0,010 грн — до 11,9724 грн за единицу валюты..
Сколько стоит доллар в банках
По данным валютного мониторинга, средний курс доллара в банках составляет:
- 44 424 грн — покупка;
- 44 902 грн — продажа.
Средний курс евро в банках:
- 51 752 грн — покупка;
- 52 404 грн — продажа.
Официальный курс НБУ 26 августа
Национальный банк Украины установил на 26 августа следующие официальные курсы:
- 1 доллар США — 44,671 грн;
- 1 евро — 52,089 грн;
- 1 польский злотый — 12,095 грн.
Данные показывают, что официальный курс доллара составляет 44,671 грн за единицу валюты. При этом средний коммерческий курс американской валюты поднялся до 44,7248 грн.
Напомним, накануне доллар и евро демонстрировали разнонаправленную динамику. На межбанковском рынке американская валюта подешевела, а евро также снизилось.