Доллар пошел вверх: что происходит с курсом валют (Обновлено)

26 августа гривна ослабла по отношению к доллару на валютном рынке. Американская валюта подорожала, тогда как евро, напротив, несколько подешевел.

Доллар продолжил укрепляться на валютном рынке. Средний коммерческий курс американской валюты вырос, в то время как евро и польский злотый несколько подешевели. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

В среду курс доллара на данный момент составляет:

44 424 грн — покупка в банках;

44 902 грн — продажа в банках;

44,7248 грн — средний коммерческий курс.

По последним данным, средний коммерческий курс доллара вырос на 0,023 грн.

Евро, напротив, подешевел. Его средний коммерческий курс составляет 52,0419 грн, что на 0,050 грн меньше.

А польский злотый подорожал на 0,010 грн — до 11,9724 грн за единицу валюты..

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Сколько стоит доллар в банках

По данным валютного мониторинга, средний курс доллара в банках составляет:

44 424 грн — покупка;

44 902 грн — продажа.

Средний курс евро в банках:

51 752 грн — покупка;

52 404 грн — продажа.

Официальный курс НБУ 26 августа

Национальный банк Украины установил на 26 августа следующие официальные курсы:

1 доллар США — 44,671 грн;

1 евро — 52,089 грн;

1 польский злотый — 12,095 грн.

Данные показывают, что официальный курс доллара составляет 44,671 грн за единицу валюты. При этом средний коммерческий курс американской валюты поднялся до 44,7248 грн.

Напомним, накануне доллар и евро демонстрировали разнонаправленную динамику. На межбанковском рынке американская валюта подешевела, а евро также снизилось.