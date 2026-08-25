Долар пішов угору: що відбувається з курсом валют

Національний банк встановив новий офіційний курс долара та євро на 26 серпня.

Сьогодні, 25 серпня, гривня дещо зміцнилася до долара та євро на міжбанківському ринку. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Курс долара на міжбанку наразі наступний:

44,595 грн — купівля;

44,621 грн — продаж;

44,608 грн — середній курс.

За день середній курс американської валюти знизився на 0,009 грн.

Євро на міжбанку також подешевшав. Середній курс європейської валюти становив 52,030 грн, що на 0,035 грн менше, ніж раніше.

Скільки коштує долар у банках

За даними валютного моніторингу, середній курс долара в банках становив:

44,445 грн — купівля;

44,901 грн — продаж.

Середній курс євро в банках:

51,780 грн — купівля;

52,396 грн — продаж.

Відео дня

На готівковому ринку середній курс долара станом на 18:00 становив 44,617 грн за купівлю та 44,788 грн за продаж.

Курс НБУ на 26 серпня

Національний банк України встановив на вівторок, 26 серпня, такі офіційні курси:

1 долар США — 44,6716 грн;

1 євро — 52,0898 грн;

1 польський злотий — 12,0955 грн.

Ці дані свідчать про те, що офіційний курс долара на 26 серпня буде вищим за середній курс на міжбанку, тоді як євро НБУ оцінив у 52,0898 грн за одиницю валюти.

Нагадаємо, напередодні долар та євро демонстрували різноспрямовану динаміку. На міжбанку американська валюта подешевшала, а євро також знизилося.