Доллар пошел вверх: что происходит с курсом валют

Национальный банк установил новый официальный курс доллара и евро на 26 августа.

Сегодня, 25 августа, гривня несколько укрепилась к доллару и евро на межбанковском рынке. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

Курс доллара на межбанке следующий:

44,595 грн — покупка;

44,621 грн — продажа;

44,608 грн — средний курс.

За день средний курс американской валюты упал на 0,009 грн.

Евро на межбанке тоже подешевел. Средний курс европейской валюты составил 52,030 грн., что на 0,035 грн. меньше, чем раньше.

Сколько стоит доллар в банках

По данным валютного мониторинга, средний курс доллара в банках составил:

44,445 грн — покупка;

44,901 грн — продажа.

Средний курс евро в банках:

51,780 грн — покупка;

52,396 грн — продажа.

Відео дня

На наличном рынке средний курс доллара на 18:00 составил 44,617 грн за покупку и 44,788 грн за продажу.

Курс НБУ на 26 августа

Национальный банк Украины установил на вторник, 26 августа, следующие официальные курсы:

1 доллар США — 44,6716 грн;

1 евро — 52,0898 грн;

1 польский злотый — 12,0955 грн.

Эти данные свидетельствуют о том, что официальный курс доллара на 26 августа будет выше среднего курса на межбанке, тогда как евро НБУ оценил в 52,0898 грн за единицу валюты.

Напомним, накануне доллар и евро демонстрировали разнонаправленную динамику. На межбанке американская валюта подешевела, а евро тоже снизилось.