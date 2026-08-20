Аномальная жара ударила по урожаю: осенью цены на популярный продукт взлетят на 30%

Украинцам стоит готовиться к подорожанию картофеля осенью. Из-за продолжительной аномальной жары урожай этой культуры может оказаться меньше, а после завершения сезона ранних сортов закупочные цены могут подскочить на 25–30 %.

Как рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник в комментарии "Главкому", больше всего на будущий урожай повлияли высокие температуры в период, когда картофель формирует клубни.

Она пояснила, что в течение пяти дней температура воздуха держалась выше 37 градусов. Такая жара пришлась на фазу бутонизации и цветения, которая имеет особое значение для будущего урожая.

В целом картофель плохо переносит столь высокие температуры. В таких условиях растение замедляет рост и начинает экономить собственные ресурсы, направляя их в первую очередь на то, чтобы пережить неблагоприятный период. Из-за этого клубни формируются хуже и не успевают нормально налиться.

Відео дня

Именно поэтому урожай в этом году может оказаться меньше, а ситуация на рынке изменится уже после завершения продаж раннего картофеля.

В настоящее время цены на нее остаются относительно низкими. В конце лета продукцию продавали примерно по 6,5–8 грн за килограмм. Однако такая стоимость, по словам эксперта, не означает, что картофель будет оставаться дешевым и в дальнейшем.

Дело в том, что ранние сорта быстро теряют качество и не подходят для длительного хранения. Поэтому их сейчас активно поставляют на рынок. Когда же эти запасы закончатся, основную роль начнут играть среднеспелые и поздние сорта.

Ожидается, что массовый выход такого картофеля на рынок придется на октябрь–ноябрь. Именно тогда, по прогнозу Олейника, закупочные цены могут вырасти примерно на 25–30 %.

В то же время рост цен может не закончиться осенью. Зимой на цену картофеля будет влиять ещё и стоимость его хранения. Производителям приходится тратить средства на вентиляцию хранилищ и поддержание необходимой температуры, а эти расходы в конечном итоге закладываются в стоимость продукции.

Поэтому зимой картофель из хранилищ может подорожать ещё примерно на 10 %. Таким образом, нынешнее летнее снижение цен может оказаться временным, а уже осенью и зимой украинцам придётся покупать картофель дороже.

Ранее Фокус сообщал, что российские удары по складам торговых сетей вызвали проблемы с логистикой, однако дефицита продуктов в Украине пока нет. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, резкого роста цен на продукты также не зафиксировано.

11 августа сообщалось, что в результате российских ударов по распределительным центрам в Киеве и области было уничтожено около 80–100 тысяч кв. м складов холодильного хранения. Из-за этого крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.