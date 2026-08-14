Грозит ли украинцам дефицит продуктов: в Кабмине оценили последствия ударов РФ

Российские удары по складам торговых сетей вызвали проблемы с логистикой, однако дефицита продуктов в Украине пока нет. Резкого роста цен также не зафиксировано.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ситуация остается под контролем, хотя на отдельных логистических маршрутах возникли сбои.

Кабмин ищет альтернативные места для хранения продукции вместо уничтоженных складов. Высоцкий отметил, что для этого потребуются дополнительные расходы, однако они не должны существенно повлиять на цены.

"Это точно не те расходы, которые могут свидетельствовать об изменении цены на десятки процентов — такого на сегодняшний день также нет и в целом не будет", — подчеркнул министр.

Часть продукции в магазины придется доставлять сразу после поступления, без длительного хранения на складах. По словам Высоцкого, потери продукции в размере 30–40 % можно относительно быстро восполнить.

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Кабмин также приступил к дополнительному анализу ценовой ситуации. По состоянию на 14 августа резких скачков цен на продукты не зафиксировано.

Напомним, 5 августа российский удар повредил и разрушил распределительные центры крупных продуктовых сетей. Из-за этого в "Сильпо", "Форе", АТБ и NOVUS возникли перебои с поставками отдельных товаров, а в некоторых магазинах на полках появились заметные пустые места.

В "Сильпо" предупредили, что из-за последствий атаки доставка некоторых товаров может занять больше времени. В АТБ сообщили об уничтожении двух распределительных центров, что затруднило работу логистической системы сети.

В NOVUS отметили, что отдельные товары могут временно исчезать из продажи в некоторых магазинах. В то же время сеть не ожидает системных проблем с ассортиментом и перестраивает логистику за счет прямых поставок и использования резервных площадок.

Российская атака также фактически уничтожила один из ключевых украинских центров снабжения средствами индивидуальной защиты.

Ранее Фокус сообщал , что российские войска тремя баллистическими ракетами полностью разрушили крупнейший распределительный центр "Rozetka" в Броварах.