Чи загрожує українцям дефіцит продуктів: у Кабміні оцінили наслідки ударів РФ

Російські удари по складах торговельних мереж спричинили проблеми з логістикою, однак дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Різкого зростання цін також не зафіксували.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ситуація залишається під контролем, хоча окремі логістичні шляхи зазнали збоїв.

Кабмін шукає альтернативні місця для зберігання продукції замість знищених складів. Висоцький зазначив, що для цього знадобляться додаткові витрати, однак вони не мають суттєво вплинути на ціни.

“Це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків — такого також на сьогодні немає і в цілому не буде”, — наголосив міністр.

Частину продукції до магазинів доведеться доставляти безпосередньо після надходження, без тривалого зберігання на складах. За словами Висоцького, втрати продукції на рівні 30–40% можна відносно швидко замінити.

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Кабмін також розпочав додатковий аналіз цінової ситуації. Станом на 14 серпня різких стрибків цін на продукти не зафіксували.

Нагадаємо, 5 серпня російський удар пошкодив і зруйнував розподільчі центри великих продуктових мереж. Через це в “Сільпо”, “Форі”, АТБ та NOVUS виникли перебої з постачанням окремих товарів, а в деяких магазинах на полицях з’явилися помітні порожні місця.

У “Сільпо” попередили, що через наслідки атаки доставка деяких товарів може тривати довше. В АТБ повідомляли про знищення двох розподільчих центрів, що ускладнило роботу логістичної системи мережі.

У NOVUS зазначили, що окремі товари можуть тимчасово зникати з продажу в деяких магазинах. Водночас системних проблем з асортиментом мережа не очікує та перебудовує логістику за рахунок прямих поставок і використання резервних майданчиків.

Російська атака також фактично знищила один із ключових українських центрів постачання засобів індивідуального захисту.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська трьома балістичними ракетами повністю зруйнували найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах.