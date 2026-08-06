Найбільші в історії компанії: у Rozetka повідомили про масштаби збитків після ударів ЗС РФ

У ніч на 5 серпня Росія трьома балістичними ракетами повністю знищила найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах, що обробляв понад 100 000 замовлень на день.

Це найбільші збитки для Rozetka за всі роки війни та за весь час існування компанії, яка 5 серпня мала відсвяткувати 21-річчя своєї діяльності в Україні, розповів у ефірі телемарафону співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

За його словами, прямі збитки сягають мільярдів гривень, однак остаточна сума ще не підрахована.

"Росія не пожаліла нас — випустила три балістичні ракети… Склад зруйновано і, на жаль, він уже ніколи не зможе працювати. Ми зазнали дуже великих збитків — це мільярди гривень. Упевнений, що ми оговтаємося, хоча без цих втрат було б набагато краще. З початку війни компанія втратила магазини та розподільчі центри — це десятки об’єктів, деякі з них були зруйновані дощенту, деякі вдалося відбудувати… На цей склад (раніше) було кілька атак реактивними "Шахедами", — каже бізнесмен.

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Він додав, що лише за останній тиждень склади компанії атакували 6 чи 7 разів, і врешті-решт не пошкодували ракет. Зараз приміщення не підлягає відновленню.

Чечоткін називає метою таких ударів РФ по складах, компаніях та магазинах звичайний терор, спрямований на те, щоб зламати волю цивільного населення до опору, оскільки на фронті російській армії це не вдається.

Також він висловив думку стосовно того, що влада може зробити для компаній, які зазнали збитків. Серед заходів Чечоткін назвав доступне страхування військових ризиків із великими страховими сумами, податкові пільги на період відновлення та пільгові кредити.

Він також закликав спростити правила щодо приватної протиповітряної оборони, оскільки чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом.

Нагадаємо, удари ЗС РФ у ніч на 5 серпня стали наймасштабнішими проти українського бізнесу. Під атакою опинилися логістичні центри, склади та виробничі об’єкти NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна та інших компаній. Деякі підприємства втратили ключову інфраструктуру, а частина повідомила про загибель своїх співробітників.

Нагадаємо, радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українців не залишатися в магазинах мережі "Епіцентр" та інших гіпермаркетах під час повітряної тривоги й негайно залишати будівлі. За його словами, це допоможе знизити ризик для життя у разі ворожого удару.