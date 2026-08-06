Крупнейший в истории компании: в Rozetka озвучили масштабы ущерба после ударов ВС РФ

В ночь на 5 августа Россия тремя баллистическими ракетами полностью уничтожила крупнейший распределительный центр Rozetka в Броварах, который обрабатывал более 100 000 заказов в день.

Это самое большое разрушение для Rozetka за все годы войны и за все существование компании, которая 5 августа должна была отмечать 21-летие своей работы в Украине, рассказал в эфире телемарафона соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

По его словам, прямой ущерб достигает миллиардов гривен, однако окончательная сумма еще не сведена.

"Россия не пожалела для нас трех баллистических ракет… склад разрушен и, к сожалению, никогда больше не сможет работать. Мы понесли очень большой ущерб — это миллиарды гривен. Уверен, что мы оправимся, хотя без этих потерь было бы гораздо лучше. С начала войны компания потеряла магазины и распределительные центры, это десятки, какие-то были разрушены до основания, какие-то удалось отстроить… На этот склад (ранее) было несколько атак реактивными "Шахедами"", — говорит бизнесмен.

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Он добавил, что только за последнюю неделю склады компании атаковали 6 или 7 раз, и в конце концов не пожалели ракет. Сейчас помещение не подлежит восстановлению.

Целью подобных ударов по складам, компаниям и магазинам Чечеткин называет обычный террор с целью сломать волю гражданского населения к сопротивлению, поскольку на фронте российской армии это не удается.

Также он поделился мнением, что власть может сделать для пострадавших компаний. В качестве мер Чечеткин назвал доступное страхование военных рисков с большими страховыми суммами, налоговые льготы на период восстановления и льготные кредиты.

Он также призвал к упрощению правил для частной противовоздушной обороны, поскольку действующее регулирование настолько сложное, что бизнес практически не может воспользоваться этим механизмом.

Напомним, удары ВС РФ в ночь на 5 августа стали самыми масштабными против украинского бизнеса. Под атакой оказались логистические центры, склады и производственные объекты NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний. Некоторые предприятия лишились ключевой инфраструктуры, а часть сообщила о гибели своих сотрудников.

Напомним, советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети "Эпицентр" и других гипермаркетах во время воздушной тревоги и немедленно покидать здания. По его словам, это поможет снизить риск для жизни в случае вражеского удара.