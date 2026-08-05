"У вас есть несколько минут во время тревоги": "Флеш" обратился к украинцам с предупреждением (видео)

Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал украинцев не оставаться в магазинах сети "Эпицентр" во время воздушной тревоги и немедленно покидать здания. По его словам, это поможет снизить риск для жизни в случае вражеского удара.

Об этом советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил на своей странице в Telegram, где опубликовал соответствующее видеообращение.

Бескрестнов подчеркнул, что каждая крупная трагедия когда-то происходит впервые, поэтому украинцам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он призвал не оставаться в помещениях магазинов "Эпицентр", а сразу после объявления тревоги покидать здание.

По словам советника президента, у посетителей обычно есть несколько минут, чтобы безопасно покинуть помещение и добраться до ближайшего укрытия. Он подчеркнул, что это касается прежде всего воздушных тревог, объявленных из-за угрозы применения баллистических ракет, а также атак реактивными беспилотниками типа "Шахед".

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"Если вы желаете добра себе и своей семье, пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы покинуть помещение магазина", — подчеркнул Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем обращении.

В конце видео советник поблагодарил украинцев за внимание и пожелал "всем всего хорошего".

"Конечно, требования безопасности касаются всех крупных супермаркетов всех товарных групп. Я упомянул "Эпицентр" как пример крупной сети магазинов", — добавил он позже в своём посте.

Кроме того, в этот день "Флеш" обратился к украинским предпринимателям и призвал их пересмотреть подходы к хранению товаров и логистике после масштабной баллистической атаки со стороны РФ. По словам Бескрестнова, Россия будет и в дальнейшем наращивать ракетные удары, поэтому бизнесу следует диверсифицировать риски, не концентрировать большие объемы товаров в одном месте и использовать более компактные складские помещения.

Напомним, что в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области, в результате чего был разрушен ряд объектов гражданской и логистической инфраструктуры. Одним из самых разрушительных последствий атаки стало фактическое уничтожение одного из крупнейших в Украине предприятий по производству керамической плитки, а также складских комплексов, в результате чего погиб сотрудник компании, еще трое человек получили ранения. Кроме того, в результате ночного обстрела в Киеве погибла 60-летняя женщина, а ещё 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Помимо "Эпицентра", этой ночью враг нанёс удары по логистическим и складским комплексам ряда крупнейших украинских компаний, в частности "Новой почты", Rozetka, "Сильпо", NOVUS и LIQUI MOLY Ukraine. Часть предприятий сообщила о полной потере производственных мощностей и продукции.