100 ракет в месяц и диверсификация рисков: "Флеш" обратился к предпринимателям из-за новых ударов РФ

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов обратился к украинским предпринимателям после масштабной баллистической атаки России, когда было запущено 24 ракеты "Искандер" и ни одна из них не была сбита. По словам Бескрестнова, предпринимателям следует диверсифицировать риски и не скапливать грузовики с товаром в одном месте. По его оценке, у россиян есть возможность запускать по 100 баллистических ракет в месяц. О каких угрозах предупредил "Флеш"?

В ходе ночного ракетного удара россияне атаковали украинские склады с продовольствием, стройматериалами, товарами розничной торговли, а также производственные объекты, сообщил Бескрестнов в видео на странице в Facebook. В будущем он прогнозирует по 100 ракет "Искандер" в месяц. В настоящее время РФ благодаря резервам увеличила мощность атак, чтобы добиться "показательной реакции". Далее "Флеш" озвучил ряд рекомендаций для предпринимателей — диверсифицировать риски и перестроить логистику. Среди советов — не собирать по 100 грузовиков на площадке и хранить товары на более мелких складах.

Бескрестнов пояснил, что объекты, которые могут стать целями РФ, прекрасно видны со спутника, и их невозможно скрыть. Кроме того, на месте действуют предатели, которые сообщают россиянам о ситуации на складе, движении грузовиков, объемах поставок, перемещении объектов (как это было во время атаки на его дом). Также фиксируются момент удара и его последствия. Учитывая это, "Флеш" перечислил меры, которые следует принимать украинским предпринимателям: распределять и не скапливать грузовики, использовать меньшие склады, хранить товары в магазинах и т. д.

Відео дня

"В дальнейшем атаки будут продолжаться — примерно по 100 баллистических ракет каждый месяц. Враг знает, где находятся наши цели, это не секрет, некоторые склады — это абсолютно открытая информация. Я хочу сказать: у кого есть бизнес, у кого есть склады, постарайтесь диверсифицировать риски", — сказал он.

Удары баллистических ракет РФ — подробности атаки 5 августа

Отметим, что в ночь на 5 августа Вооруженные силы РФ нанесли очередной баллистический удар по Украине, в результате чего в Киевской области погибли 17 человек, а десятки получили ранения. Россияне нанесли удары по складам и логистическим центрам нескольких крупных украинских компаний: "Розетка", "Эпицентр", "Сильпо". Совладелица "Эпицентра" сообщила, что ракеты полностью разрушили крупнейший логистическо-распределительный центр компании, который не подлежит восстановлению. По её словам, новые мощности будут строиться за рубежом. Между тем военная администрация сообщила о жертвах российского удара. Выяснилось, что восемь человек погибли на станции "Квитневая" под Киевом: они не успели сесть на поезд и были убиты российской ракетой. Кроме того, утром стало известно об утечке аммиака в Киеве из-за попадания российской ракеты, поэтому жителей столицы попросили беречь органы дыхания.

29 июля Сергей Бескрестнов опубликовал пост, в котором предупреждал об активизации ударов РФ по украинским компаниям. Советник президента написал, что это произойдет после усиления атак ВСУ по целям на территории России.

Напоминаем, что предыдущий ракетный удар РФ произошел в ночь на 1 августа: Военно-воздушные силы рассказали о работе ПВО и об одной сбитой баллистической ракете (из 24). Между тем утром стало известно о налете дронов на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Уфе.