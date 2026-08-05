"Все черно": в российской Уфе дроны атаковали местный НПЗ (видео)

О попадании сообщили сами россияне, которые опубликовали множество видео с пролетом дронов и пожаром на НПЗ.

5 августа в российской Уфе произошла очередная атака дронов. Беспилотники нанесли удар по местному НПЗ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Кадры последствий удара публикует мониторинговый канал Exilenova+.

На видео виден столб черного дыма. Сами россияне сообщают, что "летели дроны… один сбили, а один долетел".

Предположительно горит "установка каталитического риформирования Л-35-11/1000", комбинированная установка "Жекса".

Еще одна россиянка жалуется, что "все черно", и показывает последствия атаки и горящий НПЗ. На других видео видно, как неспешно к цели пролетает дрон, напоминающий беспилотник "Лютый". Работы российской ПВО не слышно.

Відео дня

В Уфе горит НПЗ Фото: Соцсети Повреждено важное оборудование Фото: Соцсети

Это не первая атака БПЛА на Уфу. 2 августа этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергся атаке.

Уфимский НПЗ "Башнефти" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Предприятие ежегодно может перерабатывать около 6,6 миллиона тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и битум.

Завод играет важную роль в обеспечении топливом промышленности, транспорта и, в частности, военной сферы. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений и последствия атаки.

Напомним, ночью 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался очередной склад компании Wildberries.

А 3 августа российская ПВО сбила дрон прямо над пляжем с туристами в Геленджике. Он упал и взорвался среди отдыхающих, которые впоследствии жаловались, что не было сирен и предупреждений об атаке.