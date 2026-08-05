"Все черно": в российской Уфе дроны атаковали местный НПЗ (видео)
О попадании сообщили сами россияне, которые опубликовали множество видео с пролетом дронов и пожаром на НПЗ.
5 августа в российской Уфе произошла очередная атака дронов. Беспилотники нанесли удар по местному НПЗ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Кадры последствий удара публикует мониторинговый канал Exilenova+.
На видео виден столб черного дыма. Сами россияне сообщают, что "летели дроны… один сбили, а один долетел".
Предположительно горит "установка каталитического риформирования Л-35-11/1000", комбинированная установка "Жекса".
Еще одна россиянка жалуется, что "все черно", и показывает последствия атаки и горящий НПЗ. На других видео видно, как неспешно к цели пролетает дрон, напоминающий беспилотник "Лютый". Работы российской ПВО не слышно.
Это не первая атака БПЛА на Уфу. 2 августа этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергся атаке.
Уфимский НПЗ "Башнефти" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Предприятие ежегодно может перерабатывать около 6,6 миллиона тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и битум.
Завод играет важную роль в обеспечении топливом промышленности, транспорта и, в частности, военной сферы. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений и последствия атаки.
Напомним, ночью 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался очередной склад компании Wildberries.
А 3 августа российская ПВО сбила дрон прямо над пляжем с туристами в Геленджике. Он упал и взорвался среди отдыхающих, которые впоследствии жаловались, что не было сирен и предупреждений об атаке.