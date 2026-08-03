"Тревоги не было, накрывались лежаками": россияне рассказали о падении дрона у "дворца Путина"

В курортном селе Геленджика — Архипо-Осиповке, российская ПВО сбила дрон, который рухнул прямо на пляж с отдыхающими. Это было зафиксировано на видео.

"В числе 4 погибших — один ребенок. Среди 10 пострадавших — двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации", — сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Отмечается, что пострадавших около 40. При этом туристы утверждают, что воздушной тревоги не было и о дронах не предупреждали, сообщает росСМИ 93.RU.

Туристы и местные жители Архипо-Осиповки говорят, что сирен не слышали. Дрон видели в районе одного из пляжей.

"Были на пляже, уже не успевали уйти, спрятались за уступом, накрылись лежаками, не увидели, где взорвался", — сообщают очевидцы.

Відео дня

Некоторые из отдыхающих не поняли, что произошло. Туристы видели на пляже мужчину с окровавленным плечом. После случившегося многие собрались срочно уезжать домой с курорта.

"Ни звука сирен. Ничего не было".

"В этот момент находились на пляже. Я в шоке полном".

"Мы рано ушли с пляжа, с собакой. Дома уже были, услышали канонаду выстрелов, будто из пулемета, и взрыв. Дрогнуло все, что может".

"Буду с семьей уезжать отсюда, все это произошло на глазах у детей, у ребенка нервный срыв".

Еще одна туристка заявила, что "слышала хлопок" по дороге на пляж, но подумала, что "покрышка лопнула": "Пока парковались, видели, что толпы людей уходят с пляжа, машины уезжают, мне позвонила подруга, говорит, разворачиваться и уезжать, потому что упал дрон, видели мужика с окровавленным плечом".

Видео падения дрона случайно снял один из отдыхающих. Слышно, как стреляет пулемет, а потом дрон падает на пляж.

При этом Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, утверждает, что на пляж упали "обломки БПЛА".

Но взрыв и работа российского ПВО над пляжами никак не повлияла на работу курорта: он продолжает работать. Владельцы гостевых домов, с которыми пообщался корреспондент, говорят, что режим чрезвычайной ситуации в селе не вводили, а обстановка остается спокойной.

"Ничего нет, все нормально. Единственное, насколько я понимаю, тот участок пока закрыт, пока там все убирают", — сказала сотрудница журналисту.

В одной из гостиниц рассказали, что утром на некоторое время ограничивали доступ к пляжу, но позже поступило сообщение об отбое беспилотной опасности.

"Пляж рядом с нами открыт, люди купаются", — рассказала представительница гостевого дома.

Она тоже подтвердила, что в поселке не вводили режим ЧС.

"Но сейчас такое время, что никто не может гарантировать безопасность нигде и никому, сами понимаете", — отметила собеседница.

Напомним, Фокус писал о том, как российская ПВО сбила дрон над пляжем с отдыхающими и что могло быть целью.

Также мы рассказывали о предыдущих атаках дронов на РФ, когда взрывалось неподалеку от резиденции Путина. Один из таких случаев произошел 27 мая. Согласно заявлению губернатора, было громко возле села Криница (сгорело нежилое помещение) и возле села Джанхот (сгорело дерево).