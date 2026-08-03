"Тривоги не було, накривалися лежаками": росіяни розповіли про падіння дрону біля "палацу Путіна"

У курортному селі Геленджика — Архіпо-Осипівці, російська ППО збила дрон, який впав прямо на пляж із відпочиваючими. Це було зафіксовано на відео.

"У числі 4 загиблих — одна дитина. Серед 10 постраждалих — двоє дітей. Двох дорослих та одну дитину доправили до лікарні. Решті постраждалих надають допомогу на місці без госпіталізації", — повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Зазначається, що постраждалих близько 40. При цьому туристи стверджують, що повітряної тривоги не було і про дрони не попереджали, повідомляє 93.RU.

Туристи та місцеві жителі Архіпо-Осипівки кажуть, що сирен не чули. Дрон бачили в районі одного із пляжів.

"Були на пляжі, вже не встигали піти, сховалися за уступом, накрилися лежаками, не побачили де вибухнув", — повідомляють очевидці.

Відео дня

Дехто з відпочиваючих не зрозумів, що сталося. Туристи бачили на пляжі чоловіка із закривавленим плечем. Після того, що сталося, багато хто зібрався терміново їхати додому з курорту:

"Ні звуку сирен. Нічого не було".

"У цей момент перебували на пляжі. Я в шоці".

"Ми рано пішли з пляжу, з собакою. Удома вже були, почули канонаду пострілів, ніби з кулемета, і вибух. Здригнулося все, що може".

"Буду з сім'єю їхати звідси, все це сталося на очах у дітей, у дитини нервовий зрив".

Ще одна туристка заявила, що "чула хлопок" по дорозі на пляж, але подумала, що "покришка лопнула": "Поки паркувалися, бачили, що натовпи людей йдуть з пляжу, машини їдуть, мені зателефонувала подруга, каже, розвертатися і їхати, бо впав дрон, бачили чоловіка у крові".

Відео падіння дрону випадково зняв один із відпочиваючих. Чути, як стріляє кулемет, а потім дрон падає на пляж.

При цьому Веніамін Кондратьєв, губернатор Краснодарського краю, стверджує, що на пляж впали "уламки БПЛА".

Але вибух та робота російського ППО над пляжами ніяк не вплинула на роботу курорту: він продовжує працювати. Власники гостьових будинків, з якими поспілкувався кореспондент, кажуть, що режим надзвичайної ситуації в селі не запроваджували, а ситуація залишається спокійною.

"Нічого немає, все нормально. Єдине, наскільки я розумію, ту ділянку поки що закрито, поки там усе прибирають", — сказала співробітниця журналісту.

В одному з готелів розповіли, що вранці на якийсь час обмежували доступ до пляжу, але пізніше надійшло повідомлення про відбій безпілотної небезпеки.

"Пляж поруч із нами відкритий, люди купаються", — розповіла представниця гостьового будинку.

Вона також підтвердила, що у селищі не запроваджували режим НС.

"Але зараз такий час, що ніхто не може гарантувати безпеку ніде та нікому, самі розумієте", — зазначила співрозмовниця.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як російська ППО збила дрон над пляжем із відпочиваючими і що могло бути ціллю.

Також ми розповідали про попередні атаки дронів на РФ, коли вибухало неподалік резиденції Путіна. Один із таких випадків стався 27 травня. За заявою губернатора, було голосно біля села Криниця (згоріло нежитлове приміщення) та біля села Джанхот (згоріло дерево).