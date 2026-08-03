Рядом с дворцом Путина: под Геленджиком ПВО сбила дроны над пляжем с россиянами, есть погибшие (видео)

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком во время атаки дронов погибли четверо россиян, заявил местный губернатор. На видео с места событий зафиксирован беспилотник, по которому стреляла мобильная огневая группа РФ и сбила его прямо над пляжем с отдыхающими. При этом неподалеку база отдыха работников военного завода, а чуть дальше дворец диктатора Путина.

Заявление о событиях на черноморском побережье РФ в Краснодарском крае около 11 часов 3 августа появилось в Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева. В первых сообщениях российского чиновника говорилось об ударе дрона, от которого погибли трое и получили ранения 13 россиян. Позже оперативный штаб региона уточнил, что погибли четверо. Кондратьев написал, что упали "обломки", но на видео с нескольких ракурсов хорошо заметно, на пляже взорвался дрон, подбитый над зоной с отдыхающими. Сначала в кадр попал летевший в определенном направлении БпЛА, потом слышна стрельба из пулеметов, и в какой-то момент аппарат вошел в пике и взорвался прямо посреди людей. Фокус собрал информацию о событиях под Геленджиком 3 августа.

Відео дня

Видео с момента удара БПДА опубликовали в Telegram-канале Supernova. Видим, что местность заполнена отдыхающими, которые не принимают во внимание события в небе. Один из россиян распространил сообщение в сети Facebook, в котором отметил, что инцидент произошел недалеко от резиденции Путина, которую российские военные защищали всеми возможными способами.

Удары по РФ — что произошло 3 августа

Между тем в канале Supernova отметили, что рядом с пляжем расположена база отдыха "Рассвет", на которой, вероятно, испытывают работники предприятия "НПО "Машиностроение" из города Реутов в Подмосковье, занимающие разнимающиеся разработкой ракет для ВС РФ. В канале росСМИ Astra написали, что в регионе не включали сигнал воздушной тревоги, чтобы не беспокоить россиян.

Удары по РФ — информация об атаке БпЛА под Геленджиком 3 августа Фото: Скриншот

Украинское командование не информировало об атаке на какие-то объекты в Краснодарском крае: есть данные о попадании на ТОТ Крыма, под Брянском и Белгородом. Минобороны РФ в 7 ч 3 июля отчиталось о сбитии 131 дрона, атаковавших 10 российских регионов, в том числе — Краснодарский край: все цели будто бы обезврежены. Расстояние от Архипо-Осиповки до дворца Путина составляет около 26 км.

Удары по РФ — расстояние от взрыва на пляже под Геленджиком до дворца Путина, 3 августа Фото: Google Maps

Фокус писал о предыдущих атаках дронов на РФ, когда взрывался неподалеку от резиденции Путина. Один из таких случаев произошел 27 мая. Согласно заявлению губернатора, было громко возле села Криница (сгорело нежилое помещение) и возле села Джанхот (сгорело дерево). Российские расследователи отметили, что между этими двумя населенными пунктами расположен дворец российского диктатора: ориентировочные координаты — 44.4193, 38.2051. Именно здесь, как выяснилось, построили аквадискотеку, спортзал и стрип-клуб, и стоимость объекта – в пределах 100 млрд руб.

Напомним, утром 3 августа стало известно об атаке дронов на вузы в Белгороде : военные объяснили, почему произошел удар.