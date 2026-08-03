В Белгороде дроны атаковали местный вуз: там тестировали и производили БПЛА (фото, видео)

В российском городе Белгород сообщалось о взрывах и возгораниях. По предварительным данным, дроны могли атаковать местный университет, имевший отношение к производству дронов.

Ряд каналов сообщает, что под атакой дронов мог находиться местный Белгородский государственный технический университет (БГТУ). Об этом сообщает проект Exilenova+.

Эта локация известна осинтерам как одна из локаций российской военной машины. Именно здесь, по данным местных и мониторинговых каналов, проходил сборник и тестирование БПЛА.

В Белгороде горит местный технический университет Фото: Exilenova+

Издание "Пепел" подтверждает, что целью атаки был БГТУ имени Шухова. На месте происшествия видны разрушения и пожар, информации о пострадавших пока не поступало.

БГТУ сообщал о разработках и тестировании дронов Фото: Пепел

Портал Astra пишет, что в БГТУ проектировали автоматизированную систему управления БПЛА на базе отечественного микропроцессора "Миландр". Однако в университете отмечали, что разработка имеет гражданское применение и предназначена для мониторинга линий электропередач, теплотрасс и аэрофотосъемки.

Відео дня

"Летом 2026 года БГТУ объявил о наборе школьников на летние изменения по курсу разработки беспилотников", — говорится в тексте проекта.

Ранее Фокус сообщал о жалобах россиян на атаку по Белгороду. Местные жалуются на ракетные удары по городу, отсутствие света и воды после взрывов.

Впоследствии стало известно, что в Белгороде под атакой находилась местная ФСБ. Мониторинговые каналы сообщают о задымлении в центре российского Белгорода.