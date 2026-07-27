В российском Белгороде слышны взрывы: под обстрелом находится местное отделение ФСБ (фото, видео)

В российском Белгороде раздалась серия взрывов и звуков пролетающих дронов. По сообщениям местных пабликов, была зафиксирована серия громких звуков.

Мониторинговые каналы сообщают о задымлении в центре российского Белгорода. Об этом сообщает канал Exilenova+.

На данный момент точно неизвестно, какие объекты подвергаются атаке. В комментариях в группах российского города ходят слухи и появляются сообщения о том, что речь идет об энергетической инфраструктуре.

Издание"Пепел" сообщает, что под атакой дронов находится местное управление ФСБ. Судя по опубликованным кадрам, взрывы и задымление произошли в центре Белгорода.

"По предварительным данным, в Белгороде несколько БПЛА нанесли удар по зданию управления ФСБ Белгородской области на улице Преображенской. На месте удара — пожар", — говорится в тексте

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Ранее "Фокус" сообщал об атаке на российский город Белгород. Россияне жалуются на ракетные удары по местной ТЭЦ и аэропорту

Впоследствии стало известно, что ракеты поразили российские города Белгород и Липецк. В Белгороде после серии взрывов частично пропала вода. Ракеты, возможно, поразили объекты энергетической инфраструктуры в городе.