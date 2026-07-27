В російському Бєлгороді лунають вибухи: під атакою перебуває місцеве ФСБ (фото, відео)

У російському Бєлгороді пролунала низка вибухів і звуків прольотів дронів. За повідомленнями місцевих пабліків, було зафіксовано серію гучних звуків.

Моніторингові канали повідомляють про задимлення в середмісті російського Бєлгорода. Про це повідомляє канал Exilenova+.

Наразі точно невідомо, які об'єкти перебувають під атакою. У коментарях в пабліках російського міста подейкують та повідомляють, що мова йде про енергетичну інфраструктуру.

Видання "Пепел" повідомляє, що під атакою дронів перебуває місцеве управління ФСБ. За оприлюдненими кадрами, вибухи і задимлення сталися в середмісті Бєлгорода.

"За попередніми даними, у Бєлгороді кілька БПЛА ударили по території управління ФСБ Бєлгородської області на вулиці Преображенській. На місці удару – пожежа", — вкзаано в тексті

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Раніше Фокус повідомляв про атаку на російське місто Бєлгород. Росіяни скаржаться на ракетні удари по місцевій ТЕЦ і аеропорту

Згодом стало відомо, що ракети атакували російські Бєлгород та Липецьк. У Бєлгороді після серії вибухів частково зникла вода. Ракети могли уразити об'єкти енергетичної інфраструктури у місті.