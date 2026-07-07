У Бєлгороді стався блекаут: росіяни скаржаться на ракетні удари по місцевій ТЕЦ і аеропорту (відео)

Пізно ввечері 6 липня у Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого зникло місто. Росіяни скаржаться на ракетні удари по місту.

За попередньою інформацією, у Бєлгороді вчергове під ударом опинилася місцева теплова електростанція (ТЕЦ). Про це пишуть OSINT-канали.

"По Бєлгороду нанесено ракетного удару по енергетичних об’єктах. Попередньо, під атакою була ТЕЦ", — зазначають аналітики.

На кадрах, що поширюють у мережі, видно, як на місці ракетного удару здійнялася пожежа і сильний дим.

Кадри ракетного удару по Бєлгороду

Після вибухів у місті почалися перебої зі світлом. Потім аналітики повідомили, що у Бєлгороді стався блекаут: місто огорнула темрява. Водночас офіційних коментарів з приводу атаки на місто на момент публікації не надходило ані від російської, ані від української влади чи військових.

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Блекаут у Бєлгороді після ракетної атаки

Після опівночі OSINT-канали повідомили, що у Бєлгороді під ракетною атакою була не лише місцева ТЕЦ. За попередніми даними, ракети також могли уразити аеропорт.

"Також у Бєлгороді під ракетним ударом був аеропорт. Після ураження на території об’єкта виникла пожежа", — зазначають аналітики.

Кадри ймовірного удару по аеропорту поширюють у Telegram-каналах. На них видно, як на місці розгоряється сильна пожежа.

Кадри ймовірного ракетного удару по аеропорту у Бєлгороді

У бєлгородських пабліках росіяни скаржаться, що через ракетні удари частина об'єктів водопостачання міста також опинилася без світла. Російські моніторингові канали попереджають, що на місто також рухаються ударні дрони.

Нагадаємо, днями росіяни також скаржилися на вибухи у Бєлгороді: у місті під ударом опинилися електропідстанція та ТЕЦ "Луч".

6 липня у Генштабі ЗСУ розкрили наслідки удару по Омському НПЗ у Росії.