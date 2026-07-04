У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів: під ударом підстанція та ТЕЦ "Луч" (фото)

У російському місті Бєлгород пролунала серія із 10 вибухів. Під атакою опинилися електропідстанція та ТЕЦ, а місцеві зазначають, що після звуків вибухів у кількох районах міста зникли світло та водопостачання.

Осінтери повідомляють, що під атакою опинилися електропідстанція та ТЕЦ "Луч". Про це повідомляє OSINT-команда в Telegram.

У Бєлгороді пролунала низка вибухів Фото: Exilenova+

"По Бєлгороду нанесено ракетного удару", — вказано в повідомленні.

Бєлгородський паблік "Пепел" повідомляє, що під атакою опинилися електропідстанція та ТЕЦ "Луч". Місцеві мешканці в бєлгородських пабліках зазначають, що після звуків вибухів у кількох районах міста зникли світло та вода.

Бєлгород після атаки 3 липня Фото: Exilenova+

Місцеві у бєлгородських пабліках пишуть, що удар начебто здійснили ЗСУ у відповідь на масований вечірній обстріл українського міста Суми. Наразі представники Сил оборони не підтверджують та не коментують інформацію щодо причетності до удару по російському місту.

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Раніше Фокус повідомляв про те, що КАБи РФ зруйнували одну з найбільших птахофабрик Європи. Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, а виробничий комплекс зазнав значних руйнувань.

Згодом стало відомо, що РФ обстріляла центр Сум КАБами і дронами. В результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура, повідомляється про 4 загиблих і понад 22 поранених.