КАБи РФ зруйнували одну з найбільших птахофабрик Європи: спалахнула масштабна пожежа (відео)

Російські війська атакували керованими авіабомбами територію відомої птахофабрики в Україні та однієї з найбільших у Європі, розташованої у Чорнобаївці Херсонської області. Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, а виробничий комплекс зазнав значних руйнувань.

Про атаку повідомили місцеві Telegram-канали, народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, а також місцеве видання "Херсон Online".

За наявною інформацією, під російський удар потрапила птахофабрика "Чорнобаївська", що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг". За попередніми даними, після влучання керованих авіабомб на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, яка охопила значну частину виробничих приміщень. Також повідомляється про серйозні руйнування комплексу.

У Telegram-каналах поширюється інформація, що попередній розмір збитків може становити сотні мільйонів доларів. Водночас окремі джерела називають суму близько одного мільярда доларів. Однак жодна з цих оцінок наразі не підтверджена офіційно ані компанією, ані державними органами.

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Як зазначає "Херсон Online", йдеться про підприємство агрохолдингу "Авангард", що входить до групи компаній "Укрлендфармінг". До початку повномасштабного вторгнення фабрика була одним із найбільших виробників курячих яєць не лише в Україні, а й у Європі.

Для підприємства це вже не перший удар війни. Під час російської окупації правобережної Херсонщини у 2022 році виробництво фактично зупинилося через відсутність електроенергії, кормів та можливості обслуговувати пташники. У результаті загинуло понад чотири мільйони курей, а компанія тоді оцінювала свої втрати у 330 мільйонів доларів.

Крім цього, за інформацією, яку раніше оприлюднювала компанія, російські військові під час окупації вивезли частину обладнання та техніки, а також суттєво пошкодили інфраструктуру підприємства. Після деокупації Херсонщини власники планували відновлення виробничих потужностей, однак новий авіаудар знову завдав комплексу масштабних пошкоджень.

Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється. Також відсутні офіційні дані щодо остаточного масштабу руйнувань і розміру матеріальних збитків.

Нагадаємо, що 1 липня російські військові атакували дроном маршрутне таксі в Центральному районі Херсона. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення та були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами, контузіями й іншими ушкодженнями.

Також Фокус писав, що після російського ракетного удару 2 липня по дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва рятувальники завершили пошуково операцію та деблокували з-під завалів тіла 10 людей, які вважалися зниклими безвісти. Водночас працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки атаки ще на трьох локаціях району