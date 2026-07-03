У Києві завершили розбір завалів багатоповерхівки після масованого удару: що зі зниклими людьми

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила про завершення пошуково-рятувальних робіт у Дарницькому районі на руїнах дев'ятиповерхівки, по якій влучила ракета Російської Федерації в ніч на 2 липня. Під руїнами відшукали тіла 10 зниклих безвісти людей.

Працівники ДСНС продовжують роботу ще на трьох локаціях у Дарницькому районі Києва, намагаючись ліквідувати наслідки російського удару, розповіли на порталі відомства. Рятувальники уточнили, що розбирають аварійні будівельні конструкції, вивозять сміття: інших деталей немає.

У дописі ДСНС є серія фото з точки удару РФ по дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. Бачимо рештки квартири з жовтими шпалерами, у якій колись жила мирна українська родина. На фото з іншого ракурсу — "погризена" вибухом цегляна стіна та перекриття, які проломились внаслідок вибуху. Рятувальники також показали екскаватор, який згрібає рештки будматеріалів, уламки меблів та особистих речей. На іншому фото — рятувальники, які працюють у похиленій напівзруйнованій квартирі.

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Удар по Києву 2 липня — рештки квартир у будинку в Дарницькому районі Удар по Києву 2 липня — рештки будинку в Дарницькому районі Удар по Києву 2 липня — екскаватор біля будинку в Дарницькому районі Удар по Києву 2 липня — рятувальники в будинку в Дарницькому районі

Удар по Києву 2 липня — деталі

Зранку 3 липня мер Києва Віталій Кличко розповів про стан людей, яких витягнули з-під завалів будинку на Дарниці. Міський голова повідомив, що однорічний хлопчик, п'ятирічна дівчинка, їхні батьки та бабуся почуваються задовільно та перебувають у лікарні. Також надають допомогу 10-річному хлопчику, який залишився сиротою через удар РФ 2 липня. Всього ж від російського обстрілу четверо дітей отримали поранення, а 15-річну дівчину ще шукали. Мер уточнив, що постраждало 92 людей, у лікарні — 56, у тому числі — шестеро медпрацівників. Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що обстріл Києва організував начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов: його та усіх інших причетних покарають.

Зазначимо, в ніч на 2 липня ЗС РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та інших регіонах країни, повідомили у Повітряних силах та у моніторингових каналах. Вночі лунали вибухи в усіх районах української столиці. Особливо постраждали Дарницький, Шевченківський та Оболонський райони. У Дарницькому російський засіб ураження влучив у дев'ятиповерхівку: зруйнувались з 9 по перші. На місце подій прибули рятувальники та почали витягувати з-під завалів живих людей та тіла. У лікарні опинився 10-річний хлопчик, який втратив обох батьків. Місцева влада оголосила жалобу через 30 жертв удару РФ по Києву.

Під російський обстріл потрапила низка цивільних об'єктів у Києві: салон Porsch, навчальний заклад, склад MOYO, склад 800 тис. книг видавництва Bookshef, зоопарк та інші.

Нагадуємо, представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливість удару по Києву 2 липня і пояснив, у чому проблема з ЗРК Patriot.