РФ б'є по найслабшому місцю української ППО: Ігнат заявив про критичну нестачу Patriot

Україна гостро потребує додаткових систем Patriot і ракет до них, адже саме вони здатні ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Водночас проблема нестачі таких боєприпасів є глобальною — дефіцит відчувають не лише українські сили ППО, а й інші країни світу.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил та український військовослужбовець ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Росія свідомо нарощує кількість балістичних ударів, оскільки заздалегідь знає, що саме цей тип озброєння залишається одним із найскладніших для української протиповітряної оборони.

Зокрема, під час останньої масованої атаки ворог випустив одразу 28 балістичних ракет. Йдеться не лише про "Іскандери-М", а й про ракети "Циркон", які хоч і розроблені як протикорабельні, однак під час ударів по Україні летять за балістичною траєкторією з дуже високою швидкістю. Також росіяни застосовують у такій ролі ракети комплексів С-400.

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Сьогодні лише комплекси Patriot можуть ефективно перехоплювати такі цілі. Саме тому захист від балістики вже кілька місяців залишається одним із головних питань, яке українська влада та дипломати порушують на переговорах із міжнародними партнерами.

Водночас Ігнат наголосив, що, попри труднощі з балістичними ракетами, українська ППО показує високі результати проти інших засобів повітряного нападу. За його словами, крилаті ракети вдається збивати майже на 100%, а ефективність боротьби з ударними безпілотниками стабільно перевищує 90%.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо критично низьких запасів ракет до Patriot, Ігнат відмовився розкривати інформацію про їхню кількість. Він пояснив, що такі комплекси прикривають не лише Київ, а й Харків, Дніпро, Одесу, Запоріжжя та інші регіони, тому засоби ППО розосереджені по всій країні.

Водночас представник Повітряних сил визнав, що ракет до Patriot дійсно дуже мало.

"Ми маємо розуміти, що захищати треба всю країну, а ракет дуже і дуже мало", — зазначив Ігнат.

Він пояснив, що проблема полягає не лише в Україні. За його словами, у світі також спостерігається дефіцит цих боєприпасів. Значні запаси були використані країнами Перської затоки, а виробничі можливості залишаються обмеженими, оскільки основним виробником є США. Тому Україна нині значною мірою залежить від рішень партнерів щодо передачі додаткових ракет.

Крім того, Ігнат наголосив, що для України надзвичайно важливим є розвиток власного виробництва озброєння та засобів протиповітряної оборони.

Окремо він прокоментував наслідки нічної атаки по Києву, під час якої був пошкоджений житловий будинок. За словами Ігната, попередня інформація щодо типу ракети вже є, однак озвучувати її поки зарано, оскільки на місці працюють слідчі, експерти та правоохоронці. Лише після дослідження уламків можна буде остаточно встановити, який саме боєприпас спричинив руйнування.

Водночас він різко відкинув російські заяви про нібито влучання української ракети ППО.

"У світі вже прекрасно розуміють, що зенітна ракета не може спричинити таких наслідків. Такі заяви Росія робить виключно для власної пропаганди", — наголосив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, загалом під час атаки було зафіксовано 25 влучань ракет і ще 13 влучань ударних безпілотників. Значна частина ударів припала саме по житловому сектору.

Окрему увагу представник Повітряних сил звернув на нову тактику ворога із застосуванням реактивних ударних безпілотників. За його словами, якщо раніше Росія переважно використовувала дрони типу "Шахед" та їхні модифікації, то зараз дедалі частіше запускає реактивні БпЛА, які розвивають швидкість до 500 км/год.

Фахівець також пояснив, що такі безпілотники значно складніше перехоплювати мобільним вогневим групам чи зенітним дронам. Для їхнього знищення доводиться застосовувати ракети комплексів ППО або винищувальну авіацію, що додатково виснажує й без того обмежені запаси ракет. За його словами, частка використання реактивних дронів у російських атаках поступово зростає, а українські військові вже працюють над новими способами протидії цій загрозі.

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян по Києву 2 липня, за попередніми даними, загинули 21 людей, водночас 85 киян постраждали.

Крім того, Фокус писав, що головною особливістю нічної атаки стало масове застосування Росією реактивних дронів, які складніше збивати. Також експерт Олександр Коваленко заявив, що РФ могла використати значно більше безпілотників, але з невідомих причин цього не зробила.