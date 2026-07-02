РФ наносит удары по самому уязвимому месту украинской ПВО: Игнат заявил о критической нехватке Patriot

Украина остро нуждается в дополнительных системах "Пэтриот" и ракетах к ним, ведь именно они способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. В то же время проблема нехватки таких боеприпасов носит глобальный характер — дефицит ощущают не только украинские силы ПВО, но и другие страны мира.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил и украинский военнослужащий ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Россия сознательно наращивает количество баллистических ударов, поскольку заранее знает, что именно этот тип вооружения остается одним из самых сложных для украинской противовоздушной обороны.

В частности, во время последней массированной атаки противник выпустил сразу 28 баллистических ракет. Речь идет не только об "Искандерах-М", но и о ракетах "Циркон", которые, хотя и разработаны как противокорабельные, однако во время ударов по Украине летят по баллистической траектории с очень высокой скоростью. Также россияне применяют в этой роли ракеты комплексов С-400.

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Сегодня только комплексы Patriot способны эффективно перехватывать такие цели. Именно поэтому защита от баллистических ракет уже несколько месяцев остается одним из главных вопросов, который украинские власти и дипломаты поднимают на переговорах с международными партнерами.

В то же время Игнат подчеркнул, что, несмотря на трудности с баллистическими ракетами, украинская ПВО демонстрирует высокие результаты в борьбе с другими средствами воздушного нападения. По его словам, крылатые ракеты удается сбивать почти на 100%, а эффективность борьбы с ударными беспилотниками стабильно превышает 90%.

Отвечая на вопрос журналиста о критически низких запасах ракет для Patriot, Игнат отказался раскрывать информацию об их количестве. Он пояснил, что такие комплексы прикрывают не только Киев, но и Харьков, Днепр, Одессу, Запорожье и другие регионы, поэтому средства ПВО рассредоточены по всей стране.

В то же время представитель Военно-воздушных сил признал, что ракет для Patriot действительно очень мало.

"Мы должны понимать, что защищать нужно всю страну, а ракет очень и очень мало", — отметил Игнат.

Он пояснил, что проблема заключается не только в Украине. По его словам, в мире также наблюдается дефицит этих боеприпасов. Значительные запасы были использованы странами Персидского залива, а производственные возможности остаются ограниченными, поскольку основным производителем являются США. Поэтому Украина в настоящее время в значительной степени зависит от решений партнеров о передаче дополнительных ракет.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно развивать собственное производство вооружений и средств противовоздушной обороны.

Отдельно он прокомментировал последствия ночной атаки на Киев, в ходе которой был поврежден жилой дом. По словам Игната, предварительная информация о типе ракеты уже имеется, однако озвучивать её пока рано, поскольку на месте работают следователи, эксперты и правоохранители. Только после исследования обломков можно будет окончательно установить, какой именно боеприпас привёл к разрушениям.

В то же время он резко отверг заявления российской стороны о якобы попадании украинской ракеты ПВО.

"В мире уже прекрасно понимают, что зенитная ракета не может привести к таким последствиям. Такие заявления Россия делает исключительно в целях собственной пропаганды", — подчеркнул представитель Военно-воздушных сил.

По словам Игната, в целом во время атаки было зафиксировано 25 попаданий ракет и ещё 13 попаданий ударных беспилотников. Значительная часть ударов пришлась именно на жилой сектор.

Представитель Воздушных сил уделил особое внимание новой тактике противника, предполагающей применение реактивных ударных беспилотников. По его словам, если раньше Россия преимущественно использовала дроны типа "Шахед" и их модификации, то сейчас все чаще запускает реактивные БПЛА, развивающие скорость до 500 км/ч.

Специалист также пояснил, что такие беспилотники значительно сложнее перехватить мобильным огневым группам или зенитным дронам. Для их уничтожения приходится применять ракеты комплексов ПВО или истребительную авиацию, что дополнительно истощает и без того ограниченные запасы ракет. По его словам, доля использования реактивных дронов в российских атаках постепенно растет, а украинские военные уже работают над новыми способами противодействия этой угрозе.

Напомним, что в результате нападения российских войск на Киев 2 июля, по предварительным данным, погибли 21 человек, а 85 киевлян получили ранения.

Кроме того, Фокус писал, что главной особенностью ночной атаки стало массовое применение Россией реактивных дронов, которые сложнее сбивать. Также эксперт Александр Коваленко заявил, что РФ могла задействовать гораздо больше беспилотников, но по неизвестным причинам этого не сделала.