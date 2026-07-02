Что-то пошло не по плану: почему РФ не задействовала весь арсенал во время удара по Киеву 2 июля

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, задействовав почти 500 беспилотников и десятки ракет различных типов. Фокус разобрался, в чём заключалась особенность этого удара и свидетельствует ли он об изменении тактики российских атак.

В Киеве продолжает расти число жертв массированной российской атаки, произошедшей в ночь на 2 июля. По последним данным ГСЧС, погибли уже 17 человек, ещё 86 человек получили ранения, из них 70 госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому число жертв может увеличиться.

Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район столицы, где российский удар частично разрушил девятиэтажный жилой дом. Спасатели продолжают расчищать завалы, извлекая людей и тела погибших. Также повреждены частные жилые дома и гражданская инфраструктура. В целом последствия атаки зафиксированы более чем в 30 точках во всех районах Киева.

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Среди пострадавших есть дети. В частности, в больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 10-летнего мальчика, которому провели операцию после полученных ранений. Его родителей на момент последнего обновления информации под завалами еще не нашли.

По словам городских властей, российская атака привела к масштабным разрушениям жилого фонда. Повреждено более двух десятков многоквартирных и частных домов, а также объекты гражданской инфраструктуры. На местах продолжают работать спасатели, медики, полиция и коммунальные службы.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 ударных беспилотников и 74 ракеты различных типов, в частности баллистические ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие средства воздушного нападения. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.

Особенность атаки 2 июля — не в масштабе, а в новой тактике РФ

Несмотря на заявления о "самой массированной" атаке, военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не считает удар по Киеву рекордным по количеству применённых средств поражения. По его словам, по большинству показателей этот налёт был вполне типичным для последних месяцев.

"Если говорить о количестве задействованных средств, то я не соглашусь, что это был самый массированный удар. Это, скорее, среднестатистический налёт. Количество баллистических ракет было обычным — россияне уже давно используют от 20 до 30 таких ракет во время массированных атак. Не рекордным было и количество Х-101, "Калибров", а также восьми "Цирконов". То есть в целом всё выглядело довольно привычно", — объясняет он Фокусу.

По мнению эксперта, главной особенностью этого удара стало не общее количество ракет или дронов, а значительно большая доля реактивных беспилотников.

"Именно это отличает эту атаку. Россия задействовала довольно много реактивных дронов. По мнению российского командования, они должны лучше прорывать нашу малую противовоздушную оборону, в частности зенитные дроны, хотя на практике это не дает им того эффекта, на который они рассчитывают", — отмечает Коваленко.

В то же время он отмечает, что реактивные дроны значительно сложнее и дороже в производстве, чем обычные Shahed-136. Для них требуются реактивные двигатели, которые Россия самостоятельно не производит и вынуждена закупать за рубежом, прежде всего в Китае.

"Я не исключаю, что Россия начала переходить на производство реактивных дронов, но не создала для этого отдельных производственных линий. Если они используют те же мощности, где раньше собирали обычные Shahed, это автоматически означает сокращение общего объема производства. Пока это лишь мое предположение, подтверждений этому нет", — отмечает эксперт.

Почему Россия задействовала меньше дронов, чем могла, и возможен ли повторный удар

Отдельно Коваленко обращает внимание на то, что между нынешними и предыдущими массированными ударами прошло более двух недель. За это время, по его оценке, Россия имела возможность накопить гораздо больший арсенал беспилотников, чем тот, который она фактически применила.

"К 2 июля они могли накопить более 2300 дронов только за счет текущего производства. Но во время атаки использовали менее 500 беспилотников комбинированного типа. Если честно, это немного. У них ресурсов больше", — говорит он.

Еще одним возможным объяснением эксперт называет проблемы со стартовыми площадками в оккупированном Крыму.

"Россия по-прежнему запускает дроны из Гвардейского, Чауды и Качи, но уже значительно реже, чем раньше. Если ещё месяц назад над Одессой почти ежедневно пролетали по 40–60 дронов, то сейчас — лишь единичные цели. Вполне возможно, что им просто не хватает полноценных пусковых площадок, а тех, что остались на территории России, недостаточно для одновременного запуска большего количества беспилотников", — предполагает Коваленко.

Комментируя информацию о том, что после удара Россия якобы оставила часть самолетов с уже установленными ракетами, эксперт отмечает, что на данный момент нет подтверждений этой информации. В то же время он напоминает, что ранее после массированных атак российская армия нередко наносила так называемые доразведывательные удары.

"Во время энергетического террора осенью 2022 года после основного массированного удара в течение 24–48 часов обычно следовал ещё один — разведывательный. Тогда запускали около десяти–пятнадцати ракет, чтобы оценить результаты предыдущей атаки. Впоследствии они отказались от этой практики. Вернутся ли к ней сейчас — сказать сложно. Будем смотреть, что будет происходить в ближайшие ночи", — отмечает эксперт.

В то же время Коваленко добавляет: если самолеты действительно были полностью готовы к применению ракетного вооружения, возникает логичный вопрос: почему их не задействовали сразу во время основной атаки?

"Если эти самолеты действительно были вооружены и готовы к боевому применению, то непонятно, почему Россия не применила их сразу. Именно это сейчас остается одним из открытых вопросов", — подытожил он.

Отметим, что Минэнерго сообщило о последствиях удара РФ 2 июля для объектов энергетики. Выяснилось, что повреждены объекты в Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Также Фокус писал, что во время этой же массированной атаки Россия нанесла удары не только по жилым домам, но и по гражданской инфраструктуре столицы. В частности, были повреждены отделения и сортировочные мощности MOYO и "Новой почты", автосалон Porsche, а также десятки автомобилей, находившихся на его территории.