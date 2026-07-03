СБУ порушила кримінальну справу проти начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами військових злочинів генерала армії Росії Валерія Герасимова.

Начальника Генштабу ЗС РФ та першого заступника міністра оборони РФ, а саме такі посади обіймає Герасимов, звинувачують у безпосередній причетності до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи повітряну атаку РФ на Київ та область 2 липня цього року, йдеться у заяві відомства.

У СБУ наголосили, що російські військові використовують для ударів по столиці та інших містах України ракети типу "Х", "Кинжал", "Калібр", "Іскандер", "Циркон" та ударні дрони дальнього радіусу дії типу "Шахед/Герань".

В результаті обстрілів гинуть і отримують поранення мирні люди, а також фіксуються руйнування та пошкодження багатоквартирних і приватних житлових будинків, соціальних об’єктів.

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"За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання Росії займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних атак на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", — заявили в СБУ.

У Службі наголосили, що обстріли, які здійснює Росія в Україні, є прямим порушенням Женевської конвенції.

На місці трагедії в Дарницькому районі тривають рятувально-пошукові роботи Фото: ДСНС

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій). Комплексні заходи тривають під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

"Ми встановлюємо повний ланцюг відповідальності російського командування: від тих, хто ухвалює злочинні рішення та перетворює терор проти мирних людей на державну політику, до тих, хто безпосередньо запускає дрони та ракети по українських містах", — підкреслив генпрокурор Руслан Кравченко, запевнивши, що кожна роль буде доведена, а кожне ім’я встановлено.

Він висловив співчуття всім, хто постраждав, та родинам загиблих, пообіцявши, що всі винні відповідатимуть за свої дії:

"Військові злочини не мають терміну давності. Я переконаний, що особиста відповідальність Герасимова та його спільників — це лише питання часу".

Наразі відомо про 30 загиблих та 92 поранених мешканців Києва внаслідок атаки 2 липня. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в будинок у Дарницькому районі столиці тривають.

Нагадаємо, де і як живе генерал Валерій Герасимов.

Також повідомлялося, що ЗМІ викрили начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова в черговому фейку.