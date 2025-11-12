Заробив мільйони на смертях українців: де і як живе генерал Валерій Герасимов (фото)

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, якого вважають творцем концепції гібридної війни — так званої "доктрини Герасимова", живе своє найкраще і найрозкішніше життя, як і його сім'я, поки російська армія знищує Україну.

Гроші, зароблені на вбивстві громадян суверенної держави, путінський генерал і військовий злочинець Герасимов витрачає на дітей, онуків і про себе не забуває, з'ясували розслідувачі ресурсу "OSINT-бджоли".

У січні 2023 року Валерія Герасимова призначили командувачем Об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.

Доходи Герасимова: службова дача, квартира №200 і котедж із лазнею

Згідно з опублікованою розслідувачами інформацією, його річний дохід може становити від 2,3 млн рублів (у 2013 році) до 33,3 млн рублів (у 2019 році).

Він пересувається на службовому авто. До 2017-го Герасимов володів Toyota Camry 2010 року випуску, яку потім продав.

Генерал живе на службовій дачі оборонного відомства площею 891,1 кв. м. у підмосковному селі Калчуга, а його сусідами є високопоставлені офіцери ФСО і ФСБ, а також глава РФ Володимир Путін, резиденція якого в Ново-Огарьово — лише за два кілометри від села, де мешкає Герасимов.

У нього також є котедж у селі Афінєєво Наро-Фомінського району Московської області площею 554 кв. м. і з лазнею в 236,3 кв. м. Вартість будинку — 20 млн рублів.

Будинок Валерія Герасимова в селі Афінеєво Фото: OSINT-бджоли

В Афінеєво найчастіше відпочиває син Герасимова, Євген, із сім'єю, а порядок на території маєтку наводять солдати-строковики.

Прибиранням маєтку генерала займаються солдати строкової служби Фото: OSINT-бджоли

На весілля своєму нащадку генерал подарував розкішну квартиру під номером 200 площею 155,9 "квадратів" в елітному московському ЖК "Емеральд" на Ленінському проспекті на 27 поверсі. Її кадастрова вартість — 31,5 млн.

Також до послуг Євгена та його дружини — два паркомісця в тому ж комплексі.

ЖК "Емеральд" на Ленінському проспекті, де син Герасимова живе у квартирі №200 Фото: OSINT-бджоли

Ще одну квартиру в Москві площею 131,5 кв. м Герасимов-старший купив 2013 року на ім'я своєї дружини за 50,2 млн рублів. У 2019 році нерухомість перейшла її племінниці, найімовірніше, у спадок.

Генерал також володіє двома ділянками площею 4313 кв. м, а ринкова вартість його нерухомості може сягати 100 млн рублів.

Уся нерухомість подружжя Герасимових коштує в десятки разів менше, ніж володіння родин інших керівників Міноборони. Як підрахував OCCRP, Сергій Шойгу і двоє його заступників — Руслан Цаліков і Тимур Іванов — разом зі своїми родичами володіють будинками і квартирами на суму близько 4,6 млрд рублів.

Коли шість років тому журналісти видання "Настоящее время" надіслали в Міноборони РФ запит про те, за які кошти було придбано нерухомість глави Генштабу, він залишився без відповіді. Сам Герасимов не відреагував на листи, які кореспондент НВ залишив біля входу в його дачу і в поштовій скриньці в під'їзді його будинку.

Хлібні місця для родичів генерала

Як і глава Кремля, який прилаштував 24 своїх родичів на "хлібні місця" в держструктурах, Герасимов подбав про близьких.

Ще на початку 2010-х він влаштував свого сина в Головне управління міжнародного військового співробітництва (ГУМВС) Міноборони РФ. Після накладення санкцій на батька Євген став задовольнятися відвідуванням регіонів РФ і окупованого Криму. Окремо стоїть поїздка з майбутньою дружиною на Кубу 2017 року.

Євген Герасимов Фото: OSINT-бджоли

Олена Герасимова, невістка генерала, яка народила йому двох онучок, імовірно, працює в секретному 152-му Центрі підготовки фахівців ГУ ГШ (ГРУ), в/ч 06410. Раніше вона значилася в Головному центрі зв'язку Генштабу, в/ч 25801.

Альона Герасимова з доньками Олександрою та Веронікою Фото: OSINT-бджоли

Її свекор прилаштував на роботу в Генштаб і одного з її братів.

Племінниця Герасимова Владислава Тіканова працює радницею командування з медичних питань армійського спортивного клубу "ЦСКА", куди потрапила за протекцією дядька.

Ще один родич генерала працює у ФКП "Управління замовника капітального будівництва Міноборони Росії".

