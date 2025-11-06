Павутина Путіна: глава Кремля влаштував на високі посади 24 родичів (розслідування)

Російський президент Володимир Путін допоміг влаштуватися на важливі державні посади щонайменше 24 членам своєї сім'ї. Вони обіймають посади всюди: від Міноборони РФ до "Газпрому"

Це є рекордним показник для російських правителів за останні 100 років, з часів династії Романових, повідомляє "Агентство" ("Проєкт") у своєму розслідуванні "Отцы и діды"

Журналісти з'ясували, що пов'язаний із державою заробіток отримали сім'ї всіх чотирьох відомих коханих Путіна(Людмили Путіної-Очеретної, Аліни Кабаєвої, Світлани Кривоногих і Аліси Харчової), обох "офіційних" доньок — Марії та Катерини, двоюрідних братів по лінії батька — Євгена та Ігоря, двоюрідної сестри по лінії матері Любові Шеломової та двоюрідної сестри по лінії батька Любові Круглової.

Найвищі посади обіймають нащадки двоюрідного брата Євгена Путіна. Її представники Ганна Цивільова, Сергій Цивільов і Михайло Путін отримали посади в уряді та "Газпромі".

Фото: Проект

Дочка Євгена Путіна Ганна Цивільова не тільки стала заступником міністра оборони і зробила свого чоловіка Сергія міністром енергетики Росії, а й просуває свого сина від першого шлюбу Дмитра Логінова.

Він володіє і управляє фірмами, пов'язаними з вугільною компанією "Колмар" ("Колмар-тур", "Анте холдинг", "Данріт"), яку, за твердженням розслідувачів, його мати отримала від друзів Путіна.

Дмитро також є менеджером компанії "Рено Росія", що після початку війни перейшла під контроль уряду Москви.

Його дружина Поліна — співробітниця департаменту кібербезпеки Сбербанку. У соцмережах вона писала, що живе в Італії, куди відлітала щонайменше на п'ять місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Онук Євгена Путіна, Денис, у свої 25 років став головним експертом в експортному департаменті "Газпрому" ще 2022 року. Два роки потому він перейшов в іншу близьку до Путіна компанію — "Сибур", де, як випливає з даних витоків, доріс до керівника проєктів із доходом у 600-800 тисяч рублів на місяць.

Йому належить 10% компанії "МДК Шереметьєво", яка володіє однойменним міжнародним діловим комплексом, розташованим на в'їзді в аеропорт.

Батько Дениса, Михайло Путін — заступник голови правління "Газпрому".

Племінник російського президента, син його двоюрідної сестри по батьковій лінії Віктор Хмарін є главою енергетичної компанії "Русгідро".

Цивільний чоловік доньки Путіна Катерини Тихонової, Ігор Зеленський, був куратором будівництва театру в Севастополі, а батько неповнолітньої коханки глави Кремля Аліси Харчової Всеволод Харчов працює в пропагандистському агентстві "Діалог".

Фото: Проект

Є в держструктурах і інші люди з родини Путіна. Розслідувачі констатують, що вже третє покоління кремлівського диктатора просочилося у владу.

Порівняно з нинішнім президентом РФ Володимиром Путіним його попередник Борис Єльцин був значно "скромнішим". Журналісти нарахували тільки п'ять родичів, яких він прилаштував на "хлібні" посади.

