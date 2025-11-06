Паутина Путина: глава Кремля устроил на высокие должности 24 родственника (расследование)

Российский президент Владимир Путин помог устроиться на важные государственные посты минимум 24 членам своей семьи. Они занимают посты повсюду: от Минобороны РФ до "Газпрома"

Это является рекордным показатель для российских правителей за последние 100 лет, со времен династии Романовых, сообщает "Агентство" ("Проект") в своем расследовании "Отцы и деды"

Журналисты выяснили, что связанный с государством заработок получили семьи всех четырех известных возлюбленных Путина (Людмилы Путиной-Очеретной, Алины Кабаевой, Светланы Кривоногих и Алисы Харчевой), обеих "официальных" дочерей — Марии и Катерины, двоюродных братьев по линии отца — Евгения и Игоря, двоюродной сестры по линии матери Любови Шеломовой и двоюродной сестры по линии отца Любови Кругловой.

Самые высокие должности занимают отпрыски двоюродного брата Евгения Путина. Ее представители Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин получили посты в правительстве и "Газпроме".

Фото: Проект

Дочь Евгения Путина Анна Цивилева не только стала заместителем министра обороны и сделала своего мужа Сергея министром энергетики России, но и продвигает своего сына от первого брака Дмитрия Логинова.

Он владеет и управляет фирмами, связанными с угольной компанией "Колмар" ("Колмар-тур", "Антэ холдинг", "Данрит"), которую, по утверждению расследователей, его мать получила от друзей Путина.

Дмитрий также является менеджером компании "Рено Россия", которая после начала войны перешла под контроль правительства Москвы.

Его жена Полина – сотрудница департаменте кибербезопасности Сбербанка. В соцсетях она писала, что живет в Италии, куда улетала минимум на пять месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Внук Евгения Путина, Денис, в свои 25 лет стал главным экспертом в экспортном департаменте "Газпрома" еще в 2022 году. Два года спустя он перешел в другую близкую к Путину компанию — "Сибур", где, как следует из данных утечек, дорос до руководителя проектов с доходом в 600-800 тысяч рублей в месяц.

Ему принадлежит 10% компании "МДК Шереметьево", которая владеет одноименным международным деловым комплексом, расположенном на въезде в аэропорт.

Отец Дениса, Михаил Путин – зампред правления "Газпрома".

Племянник российского президента, сын его двоюродной сестры по отцовской линии Виктор Хмарин является главой энергетической компании "Русгидро".

Гражданский муж дочери Путина Катерины Тихоновой, Игорь Зеленский, был куратором строительства театра в Севастополе, а отец несовершеннолетней любовницы главы Кремля Алисы Харчевой Всеволод Харчев работает в пропагандистском агентстве "Диалог".

Фото: Проект

Есть в госструктурах и другие люди из семьи Путина. Расследователи констатирует, что уже третье поколенье кремлевского диктатора просочилось во власть.

По сравнению с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным его предшественник Борис Ельцин был куда "скромнее". Журналисты насчитали только пять родственников, которых он пристроил на "хлебные" должности.

