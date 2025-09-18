Встречались около года: у Путина была несовершеннолетняя любовница, детали (фото)

Журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин нашли тайную любовницу российского президента Владимира Путина, с которой тот встречался, когда она еще была несовершеннолетней.

Девушку зовут Алиса Харчева, и в начале отношений с Путиным, который на тот момент (2010-2011) занимал пост премьер-министра РФ, ей было всего 17 лет, пишет УНИАН со ссылкой на кницу "Царь собственной персоной: Как Владимир Путин обманул всех нас" Баданина и Рубина.

Харчева была абитуриенткой журфака Московского государственного университета (МГУ). Их знакомство устроили люди, связанные с движением "Наши", подарив ему на день рождения в октябре 2010-го эротический календарь с фотографиями студенток и абитуриенток МГУ, среди которых была и Харчева. Ее снимок был опубликован с подписью "Владимир Владимирович, Вы — лучший!".

Алиса Харчева в календаре, подаренном Путину на 58-летие Фото: Соцсети

Спустя некоторое время ей позвонили люди из правительства.

Авторы книги считают, что те, кто познакомил Путина и Харчеву, использовали их отношения для потенциального влияния на политика.

Сообщается, что организаторы знакомства готовили Алису к каждой встрече, передавая через нее просьбы для Путина, однако тот не реагировал на их послания и советы.

Роман будущего диктатора и девушки продлился около года. Когда он закончился, "Наши" тоже потеряли свое влияние в Кремле.

Харчева вышла из этих отношений обеспеченной девушкой. В 2015 году она получила в подарок от Путина элитную квартиру в центре Москвы, а также возможность поступить в один из самых престижных вузов РФ – Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО).

Девушка информацию о романе никак не комментировала. В 2012-м, она вновь решила сделать подарок Путину на день рождения и опубликовала в своём блоге на сайте "Живого журнала" фотографии с котёнком и подписью "Pussy for Putin" ("кошечка для Путина"). Позже эти записи были удалены, но снимки можно найти в сети.

Харчева намекнула на близкие отношения с Путиным откровенным фото

Фотографии позже были удалены из блога Харчевой Фото: alisakharcheva/livejournal.com

Не обидел Путин и отца бывшей пассии. Всеволод Харчев с 2020 года он получает зарплату около 100 тысяч рублей в месяц в прокремлевской структуре АНО "Диалог", которой руководит автор календаря Владимир Табак.

Сейчас Алиса замужем. Она взяла фамилию мужа, Ахильгова, и является владелицей бизнеса. У нее есть своя студия загара в центре Москвы. "Открытые медиа" выяснили, что речь идет о компании ООО "Бронз Глоу", которая была создана в июле 2020 года. Алисе Харчевой в ней принадлежит 50-процентная доля, оставшуюся половину контролирует Юлия Красоченкова, которая ранее была владелицей крымского ООО УК "Жилкомсоюз".

Несмотря на замужество, она поддерживает связь с теми, кто в свое время свел ее с Путиным. Есть информация, что в 2021 году она летала в Турцию бизнес-джетом в компании российского медиаменеджера Кристины Потупчик.

Женщины Путина

Год назад "Фонд борьбы с коррупцией" выпустил расследование под названием "Семья Путина. Дети, любовницы и племянники диктатора". В нем говорится о том, что любовницы президента РФ владеют долями в одном из крупнейших банков "Россия", недвижимостью стоимостью более $120 млн и медиаимпериями.

В частности, Светлана Кривоногих, у которой от Путина родилась дочь Луиза Розова, стала владелицей квартиры в престижном районе Петербурга и курорта "Игора" в Ленинградской области.

А его "актуальная" любовница, гимнастка Алина Кабаева, которая якобы родила ему нескольких детей, имеет квартиру площадью 2600 кв.м, а оценочная стоимость всей ее недвижимости составляет почти $120 млн.

В 2014 году Кабаеву назначили председателем в совете директоров "национальной медиа группы".

А вот бывшая жена Путина Людмила Очеретная обогатилась на войне, которую он развязал. Связанная с ней фирма CarMoney, выдающая ссуды под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн. рублей, а чистая прибыль фирмы в целом выросла более чем вдвое.

