Заработала рекордные 391 млн: экс-жена Путина обогатилась на войне РФ против Украины, — СМИ

Как утверждают журналисты, чистая прибыль компании Людмилы Очеретной выросла на 66% по сравнению с мирным временем, а ее фирма стала зарабатывать "безумные" деньги.

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Экс-жена российского президента Владимира Путина обогатилась на войне, которую он развязал. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн рублей. Об этом сообщают в телеграм-канале "Можем объяснить", который связывают с журналисткой Ксенией Собчак.

Отмечается, что за год войны против Украины закредитованность россиян достигла рекордного уровня, а финансовые компании выдали ссуд на рекордные 27 трлн рублей. На долгах россиян заработала и экс-жена Путина — Людмила Очеретная. Связанная с ней фирма CarMoney, выдающая ссуды под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн. рублей, а чистая прибыль фирмы в целом выросла более чем вдвое.

Расследователи сообщают, что Путина-Очеретная лично получила от CarMoney 58 млн. рублей в 2022 году. За два дня до нового года она перестала быть владельцем CarMoney и компания перешла в ООО "Смарттехгрупп". Так, предполагают расследователи, экс-жена Путина могла сделать во избежание санкций, под которыми находится, а контроль над фирмой могла сохранить.

Гендиректором нового владельца CarMoney является ее старый финансовый партнер Антон Зиновьев. Вместе с Очеретной он владеет бизнесом по аренде смартфонов "Запросто". Также CarMoney до сих пор располагается в здании, которым владеет Людмила Очеретная.

В первом полугодии 2022 года компания CarMoney заняла 5 место по объему прибыли среди МФО, раскрывших отчетность.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что в России появляются группы активистов, которые готовы вступить в вооруженное противостояние с режимом из-за отсутствия легитимных средств борьбы. По данным военной разведки, напряжение в РФ растет достаточно сильно и быстро.

Действия президента РФ Путина одобряют далеко не все высшие чины РФ, поэтому его могут ликвидировать те, кто недоволен начавшейся полномасштабной войной против Украины. Об этом 8 апреля заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.