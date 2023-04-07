В России появляются группы людей, готовых противостоять Путину с оружием, — ГУР

По словам Андрея Юсова, ситуация в России становится все более напряженной. Появляются местные группы активистов, которые готовы к теперь уже вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации.

Related video

В России появляются группы активистов, которые готовы вступить в вооруженное противостояние с режимом, в силу неимения Граждане России лишены легитимных средств борьбы. Об этом в эфире телемарафона сегодня, 7 апреля, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По данным военной разведки, напряжение в РФ растет довольно сильно и быстро.

"Ситуация в самой России становится все более напряженной. Появляются местные группы активистов, которые готовы к теперь уже вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима, и таким образом готовы защищать собственные права", — заявил Юсов.

В ГУР считают, что с нынешней ситуацией, сложившейся в РФ, мирится готовы не все, и возмущение постепенно выходит на новый уровень.

Что же касается российских элит, они продают недвижимость, активно вывозят близких из России. Это привилегий, обычные "смертные" такой возможности не имеют.

"Рядовым участникам "СВО" продолжают говорить, что все идет по плану, а то, что в Крыму роют оборонительные траншеи — это такой план. Хотя при этом всем, все понимаю, что это ложь, но продолжают убеждать себя, потому что боятся", — сказал Юсов.

6 апреля бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" (РДК) в очередной раз посетили Брянскую область России.

Первое упоминание о проникновении "украинской ДРГ" в Брянскую область было 2 марта. Губернатор региона Богомаз тогда рассказывал об обстреле двигавшегося автомобиля, гибели мирного жителя и ранении 10-летнего ребенка.

Тем временем сегодня в британской разведке заявили, что оккупанты напуганы будущим контрнаступлением ВСУ. Из-за этого выросло количество российских солдат, желающих сдаться в плен.