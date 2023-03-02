Гражданских взяли в плен: росСМИ сообщили о расстреле "украинской ДРГ" авто в РФ

Группа диверсантов, по информации пропагандистов, открыла огонь о транспортном средстве и взяла в заложники жителей села Сушаны Брянской области. Генштаб и командование ВСУ официально не комментировали сообщения РосСМИ.

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В России на территории Брянской области неизвестные убили мужчину, который ехал в машину с ребенком. Мальчик получил ранение. Власти Брянской области заявили, что преступление совершила группа "украинских диверсантов". Об этом 2 февраля сообщил РосСМИ губернатор области Александр Богомаз.

"Сегодня из Украины на территорию Климовского района в село Любечаны проникла ДРГ. Диверсанты произвели обстрел двигавшегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему предоставляется вся нужная помощь", — говорится в сообщении.

Он добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут все необходимые меры по ликвидации диверсионной группы.

На момент выхода публикации украинская сторона официально не прокомментировала информацию о "прорыве украинской ДРГ" в Брянской области. Однако, в украинских пабликах распространяется информация, что "украинские диверсанты" оказались беглыми российскими "вагнеровцами". Об этом пишет украинский телеграмм-канал "Гром".

"Группа "вагнеровцев" прибегла к бегству из базового лагеря в Брянской области, по дороге расстреляв и разграбив автомобиль. Теперь россияне впаривают сказку о мифических "украинских диверсантах", которым от скуки захотелось пострелять", — говорится в публикации.

Далее российские средства пропаганды сообщили, что группа из 40 "диверсантов" взяла заложников в селе Сушаны Брянской области — местных жителей.

"Обе группы проникли в Климовский район. На место уже прибыли местные силовые службы. Также, по информации Readovka, бой продолжается в селе Сушаны. В заложниках у украинской ДРГ местные жители — среди них могут быть дети. Вероятно, их могут держать в здании местного ПК", — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины уничтожили четыре катера ВС РФ в районе Кинбурнской косы Николаевской области, которые подготовили оккупанты для диверсантов, сообщила 1 марта руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Также украинские защитники уничтожили 2 единицы тяжелой артиллерии россиян и 5 единиц автобронетанковой техники.

В Сумской области от 27 февраля спецслужбы начали работу по поиску российских диверсантов, которые своей деятельностью стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе. Местных жителей призывали с пониманием к этому относиться и обязательно сообщать о подозрительных лицах.